به گزارش خبرگزاری مهر، سید امین یوسفی‌نیا گفت: این بخش با همکاری کارکنان بیمارستان امام خمینی(ره) و در فضای ساختمان مرکزی این بیمارستان آغاز به کار کرده است.

وی افزود: تاکنون غربالگری و شنوایی‌سنجی نوزادان بدو تولد در شهرستان کهگیلویه با همکاری بخش خصوصی صورت می‌گرفت که با راه‌اندازی این بخش در بیمارستان امام خمینی(ره) امکان ارائه این خدمت برای نوزادان تازه متولد شده تسهیل می‌شود.

یوسفی‌نیا اظهار کرد: خدمات غربالگری و شنوایی‌سنجی به نوزادان با تعرفه دولتی انجام می‌گیرد و استفاده از کارکنان بیمارستان در ارائه این خدمت، ضمن درآمدزایی برای بیمارستان، موجب کاهش هزینه‌ها می‌شود.

سرپرست بیمارستان امام خمینی(ره) با اشاره به دیگر اقدامات اخیر انجام‌شده در این بیمارستان، گفت: پس از گذشت 10 سال از راه اندازی بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت، برای نخستین بار تاسیسات اصلی و سیستم‌های سرمایشی و گرمایش بیمارستان تعمیر شد.

وی اضافه کرد: این اقدام هفتصد و پنجاه میلیون ریال هزینه در برداشته که با آموزش روش‌های صحیح نگهداری از سیستم‌ها به کارکنان تاسیسات، می‌توان در سال‌های آینده از انجام مجدد این تعمیرات بی‌نیاز بود

سيزدهمين اهداي عضو در سال جاری ثبت شد

مسئول هماهنگ‌كننده پيوند اعضاي دانشگاه علوم پزشكي كهگيلويه و بويراحمد از انجام سيزدهمين اهداي عضو اين استان در سال 92 خبر داد.

ساسان عباسي گفت: بيمار، سيد حسين موسوي‌طيبي، جوان 27 ساله از اهالي شهرستان لنده ‌است كه به دليل ايست قلبيو تنفسي دچار مرگ مغزي شده بود.

وي افزود: خانواده موسوي‌ طيبي پس از اطلاع از شرايط فرزندشان، با نيت انسان‌دوستانه به اهداي اعضاي او رضايت دادند.

عباسي با بيان اينكه دو كليه و كبد مرحوم موسوي‌طيبي به بيماران نيازمند اهدا شده است، اظهار كرد: تيم پيوند اعضاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز با حضور در بيمارستان امام خميني(ره) دهدشت، اعضاي آن مرحوم را به بيمارستان نمازي شيراز انتقال دادند.

مسئول هماهنگ‌كننده پيوند اعضاي دانشگاه علوم پزشكي كهگيلويه و بويراحمد ادامه داد: هم‌اكنون سه عضو اهدا شده مرحوم موسوي‌طيبي به بيماران نيازمند اهدا شده و شرايط آنان نيز مساعد گزارش شده است.

عباسي با اشاره به اين اهداي عضو به عنوان سيزدهمين اهداي عضو كهگيلويه و بويراحمد در سال جاري، تصريح كرد: از ابتداي سال 92 تاكنون سه مورد اهداي عضو در شهرستان كهگيلويه انجام گرفته كه هر سه مربوط به اهالي شهرستان لنده بوده است.

وي ضمن تقدير از از نيت خيرخواهانه خانواده موسوي‌طيبي در خصوص اين فداكاري بزرگ، از هم‌استاني‌ها دعوت نمود براي تكميل فرم اهداي اعضاء به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي كهگيلويه و بويراحمد مراجعه نمايند.

دستور وزير بهداشت براي تجهيز اتاق عمل جراحي مغز و اعصاب در گچساران

مدير شبكه بهداشت و درمان گچساران با اعلام خبر ديدار با نماينده مردم اين شهرستان و وزير بهداشت، از دستور وزير در خصوص تجهيز امكانات موردنياز اتاق عمل بيمارستان شهيد رجايي خبر داد.

مدير شبكه بهداشت و درمان گچساران اظهار كرد: اين ديدار يك‌ساعته با هدف بررسي مشكلات و كمبودهاي حوزه بهداشت و درمان شهرستان گچساران در دفتر نماينده مردم گچساران و باشت در مجلس شوراي اسلامي صورت گرفت.

دكتر ستار اسدپور افزود: در ابتداي اين ديدار دكتر تاجگردون به شرح بخشي از محروميت‌هاي شهرستان گچساران پرداخته و با اشاره به اقدامات سال‌هاي اخير در شبكه بهداشت و درمان گچساران، به ويژه در امور درماني كه از رشد مطلوبي برخوردار بوده، لازمه دستيابي به رضايتنمدي بيشتر شهروندان را افزايش امكانات عنوان كرد.

وي با بيان اينكه در ادامه اين ديدار گزارش عملكردي از فعاليت شبكه بهداشت و درمان گچساران به وزير بهداشت ارائه شد، تصريح كرد: كمبود تجهيزات اتاق عمل جراحي مغز و اعصاب، راه‌اندازي بخش ICU نوزادان، تامين اعتبارات مراكز رسيدگي به بيماران ايدز و هپاتيت، نبود سالن آموزشي براي شبكه بهداشت و درمان اين شهرستان و فرسودگي بناهاي اداري اين شبكه از جمله مشكلات مطرح شده در اين نشست بود.

مدير شبكه بهداشت و درمان گچساران اضافه كرد: وزير بهداشت ضمن آشنايي بيشتر با مشكلات اين شبكه، در خصوص تامين تجهيزات موردنياز اتاق عمل جراحي مغز و اعصاب بيمارستان شهيد رجايي قول همكاري داده و ساير موارد را نيز به انجام بررسي‌هاي بيشتر موكول نمود.