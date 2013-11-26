گردهمايي بزرگ بسيجيان گناباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده ناحیه مقاومت سپاه گناباد ظهر سه شنبه در اين گردهمايي بزرگ اظهار داشت: بسیج به فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) درپنجم آذرماه1358 شکل گرفت.

سرهنگ سعيد فولادي افزود: حضرت امام(ره) شجره طیبه بسیج را در کشور بنیان نمایند و امروز متوجه دوراندیشی امام راحل(ره) و اقدام سنجیده ایشان می شویم.

وي بيان داشت: بسیج هموراه توانسته است با مستکبرین عالم مبارزه کند و نقش این نهاد مردمی در دوران دفاع مقدس بر هیچ کس پوشیده نیست و بعد از جنگ تحمیلی بسیج در عرصه های سازندگی، اجتماعی و فرهنگی و سایر عرصه هایی که کشور نیاز دارد همیشه به کمک نظام جمهورس اسلامی ایران می آید.

فولادي با بيان اينكه عاشورا عامل اصلی نهادینه شدن روحیه استکبارستیزی در ملت ایران است افزود: استکبارستیزی و تن به ذلت ندادن و ایستادگی در برابر ظالم و ستمگر، یکی از پیام های اصلی عاشورا است.

وي افزود: عاشورای امام حسین(ع)، دارای درسها، پیامها و عبرتهایی است که تا روز قیامت می تواند برای ابنای بشر آموزنده، جهت دهنده و راهگشا باشد.

فولادی بیداری اسلامی را نشأت گرفته از ملت ایران دانست و گفت: حرکت های مختلفی در سراسر دنیا و ملت های آزاده بوجود آمده است و مردم بیدار شده اند.

وي ادامه داد: ملت ها و مردم جهان این را درک کردند که مستکبرین جهانی هیچ نقشی ندارند و با ایستادگی و مقاومت می توان آنها را به زانو درآورد.