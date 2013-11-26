درخواست 5+1 از اسرائیل برای توقف اقدامات ضد ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، اغلب کشورهایی که در مذاکرات 1+5 و ایران حضور داشتند، با ارسال پیام های محرمانه و یا آشکار به مقامات اسرائیل از آنها خواسته اند تا اقدامات خود علیه ایران را متوقف کرده و وارد همکاری با آنها برای رسیدن به توافق نهایی با تهران شوند.

به گفته دیپلمات های غربی، مقامات 1+5 در پیام های خود به سران رژیم صهیونیستی گفته اند که توافق با ایران حقیقتی است که به وقوع پیوسته و بهتر است به جای انتقاد از آن تل آویو بر روی این نکته تمرکز کند که چگونه می تواند در این شش ماه به کشورهای 1+5 کمک کند.

به نوشته هاآرتض، این موضوعات مهمترین بخش از مکالمه تلفنی روز یکشنبه "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا، و "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی را که 30 دقیقه طول کشید به خود اختصاص داده بود.

علاوه بر اوباما، "ویلیام هیگ" وزیر امور خارجه انگلیس، نیز به سران رژیم صهیونیستی پیغام داده که از مانع تراشی بر سر راه توافق هسته ای ایران، خودداری کنند.

وزیر خارجه انگلیس، در اظهاراتی در برابر پارلمان این کشور در رابطه با توافق تاریخی ایران و گروه 1+5 در ژنو، تاکید کرد: رهبران جهان باید به توافق ایجاد شده فرصت دهند، البته باید سخن منتقدان این توافق را نیز درک کنیم.

هیگ از رژیم اسرائیل و دیگر مخالفان توافق هسته ای ایران خواست که انتقادات خود را در حد اتخاذ مواضع نگه دارند و در عمل اقدامی انجام ندهند.

وی تاکید کرد: باید از اقدام طرفهایی که برای مانع تراشی در برابر این توافق عمل می کنند، از جمله اسرائیل جلوگیری کنیم و این موضوع را برای تمام طرفها روشن خواهیم کرد. ما تاکنون نشانه ای از اینکه کشوری که مخالف این توافق است برای به شکست کشاندن آن تلاش می کند، ندیده ایم. اما انگلیس در این باره هوشیار خواهد بود.

وزیر خارجه انگلیس همچنین ابراز امیدواری کرد توافق نهایی و جامع با ایران در موضوع هسته ای تا یک سال دیگر انجام شود.

البته "لوران فابیوس" وزیر امور خارجه فرانسه، نیز با "یووال اشتینیتز" وزیر امور استراتژیک و اطلاعات رژیم صهیونیستی، بر این موضوع تاکید کرده است.

به نوشته هاآرتض، در طی 48 ساعت گذشته نمایندگان کشورهای 1+5 با مقامات رژیم صهیونیستی تماس گرفته و کم و بیش چنین خواسته ای را تل آویو مطرح کرده اند.