مدیر کل جدید اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی که با حضور وزیر اطلاعات عصر سه شنبه در تالار اجتماعات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان و جمعی از مسئولان امنیتی برگزار شد مدیر کل جدید اطلاعات استان معرفی و زحمات مدیریت پیشین این اداره کل تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر همچنین عصر امروز سید نجیب حسینی معاون اداری مالی و امور مجلس و سردار علی اکبر شاهی مشاور دبیر کل و مدیر کل مقابله با عرضه ستاد مبازره با مواد مخدر ریاست جمهوری به منظور همدردی با خانواده های شهدای دادستانی زابل با خانواده شهید نوری و شهید مرعی دیدار کردند.