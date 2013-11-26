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۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۳۷

با حضور وزیر اطلاعات/

مدیر کل جدید اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان معرفی شد

مدیر کل جدید اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان معرفی شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل جدید اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان با حضور وزیر اطلاعات و جمعی از مسئولان امنیتی استان معرفی و منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی که با حضور وزیر اطلاعات عصر سه شنبه در تالار اجتماعات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان و جمعی از مسئولان امنیتی برگزار شد مدیر کل جدید اطلاعات استان معرفی و زحمات مدیریت پیشین این اداره کل تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر همچنین عصر امروز  سید نجیب حسینی معاون اداری مالی و امور مجلس و سردار علی اکبر شاهی مشاور دبیر کل و مدیر کل مقابله با عرضه  ستاد مبازره با مواد مخدر ریاست جمهوری به منظور همدردی با خانواده های شهدای دادستانی زابل با خانواده شهید نوری و شهید مرعی دیدار کردند.

کد مطلب 2183522

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