مسئله مالکیت تیم ابومسلم باید توسط قوه قضائیه حل و فصل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهانی فر بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری که در محل اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی در مشهد برگزار شد اظهار کرد: بسیاری از مشکلات فوتبال ما در خراسان رضوی نشات گرفته از فدراسیون فوتبال است.

وی با بیان اینکه آب از بالا گل آلود است گفت: فوتبال ما با دو روز و چهار سال درست نمی شود مشکل ما این است که در مملکت ما نیروهای سیاسی در منصب ورزشی می نشینند.

جهانی بیان کرد: اگر فدراسیون فوتبال کارش را در 10 سال قبل درست انجام داده بود تیم های مانند ابومسلم با مسائلی که اکنون می بینید مواجه نمی شدند.

وی عنوان کرد: هرم فوتبال در کشور ما برعکس است و ما در نوجوانان و جوانان که پایه تیم بزرگسالان است حرفی برای گفتن نداریم و لیگ ما در این رده های سنی ضعیف تر از لیگ برترمان است و تیم های کمتری در آن حضور دارند حال آنکه ما برای توسعه فوتبالمان باید به تیم های پایه توجه بیشتری نشان دهیم.

سرپرست هیات فوتبال خراسان رضوی همچنین با اشاره به مسائلی که برای محسن قهرمانی داور خراسانی لیگ برتر کشور بوجود آمده است ابراز کرد: ما تصمیم داریم در غالب جامعه داوری از افرادی که این تهمت ها را به قهرمانی زده اند شکایت کنیم.

وی افزود: زمزمه های بوجود آمده بود که افرادی که تهمت زده اند خودشان مجرم شناخته می شوند.

ابومسلم به سر خط بازگشته است

جهانی فر همچنین با اشاره به وضعیت تیم فوتبال ابومسلم خراسان بیان کرد: مشکلات تیم ابومسلم همچنان ادامه دارد و این تیم هم اکنون دوباره به سر خط رسیده است.

وی افزود: وفایی می گوید تا مالکیت تیم را به من ندهید دیگر هزینه ای برای ابومسلم نخواهم کرد و همین حرف باعث شده تا وضعیت تیم ابومسلم همچنان به صورت غیر شفاف باقی بماند.

سرپرست هیات فوتبال استان اذعان کرد: مسئله مالکیت تیم ابومسلم به دست فدراسیون یا هیات فوتبال حل نخواهد شد و ماجرای مالکیت این تیم باید توسط قوه قضائیه حل و فصل شود.

پنج میلیارد ریال درآمد داشته ایم

وی در ادامه با اشاره به برنامه هایی که در هیات فوتبال خراسان رضوی در حال انجام است گفت: هیات فوتبال استان در حال حاضر با اجرای اتوماسیون اداری قصد دارد تا در چارچوب برنامه ای آسیا ویژن گام بردارد.

سرپرست هیات فوتبال خراسان رضوی اظها کرد: با توجه به برنامه های انجام شده در هیات فوتبال استان ما در پایان سال برای اولین بار تراز مالیمان را به اداره کل ورزش و جوانان استان تحویل خواهیم داد.

جهانی فر همچنین با بیان اینکه هیات فوتبال استان در پنج ماهه ابتدایی سال جاری حدود پنج میلیارد ریال درآمد داشته تصریح کرد: روشن شدن پول های ورودی و خروجی و شفاف شدن حساب های هیات یکی از برنامه های اصلی ما است.

وی همچنین از برنامه هیات فوتبال استان برای راه اندازی مدارس فوتبال در مناطق کم برخوردار مشهد خبر داد و بیان کرد: هیات فوتبال قصد دارد از محل درآمدهایی که از قراردادهای بازیکنان یا کادر فنی تیم ها دریافت می کند در مناطق کم برخوردار مشهد و با همکاری باشگاه های فوتبال استان و با نام همان باشگاه ها مدارس فوتبال و مراکز استعدادیابی را راه اندازی کند.