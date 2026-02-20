۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۳۱

روایت رادیو صبا از «دختر ایران»؛ زنان ورزشکار الهام‌بخش نسل جوان هستند

برنامه «دختر ایران» از رادیو صبا با رویکردی فرهنگی و الهام‌بخش به معرفی زنان تأثیرگذار و موفق در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه ورزش می‌پردازد.

آزاده شاهرخ‌مهر تهیه‌کننده برنامه «دختر ایران» درباره این برنامه به خبرنگار مهر عنوان کرد: «دختر ایران» عنوان یکی از برنامه‌های فرهنگی، روایتی رادیو صبا است که با هدف معرفی و شناخت زنان تأثیرگذار ایرانی، به‌ویژه در حوزه ورزش روی آنتن می‌رود. این برنامه تلاش دارد با نگاهی عمیق به تاریخ و فرهنگ ایران اسلامی، نقش بانوان را در مسیر پیشرفت و سرافرازی کشور برجسته کند و آنان را به‌عنوان الگوهایی الهام‌بخش به نسل جوان معرفی کند.

وی با اشاره به ضرورت پرداخت رسانه‌ای به نقش زنان گفت: بانوان در ادوار مختلف تاریخ ایران اسلامی همواره نقش‌آفرین و اثرگذار بوده‌اند و در جایگاه‌های گوناگون خوش درخشیده‌اند. شناساندن زنان اسوه و بانوان تأثیرگذار در تاریخ و فرهنگ، یکی از رسالت‌های مهم رسانه به شمار می‌رود؛ رسالتی که «دختر ایران» آن را با تمرکز بر روایت‌های کمتر شنیده‌شده دنبال می‌کند.

شاهرخ‌مهر اضافه کرد: این برنامه به‌طور ویژه به معرفی زنان موفقی می‌پردازد که در عرصه ورزش نقش مهم و به‌سزایی داشته‌اند، اما بنا به دلایل مختلف کمتر مورد توجه رسانه‌ای قرار گرفته‌اند. بانوانی که با تلاش، پشتکار و همت مثال‌زدنی، مسیرهای دشوار را پشت سر گذاشته و با افتخارآفرینی‌های خود نام ایران را سربلند کرده‌اند.

این تهیه کننده یادآور شد: «دختر ایران» می‌کوشد با روایت زندگی، فراز و نشیب‌ها و دستاوردهای این زنان، تصویر واقعی‌تری از مسیر موفقیت ارائه دهد؛ تصویری که نه‌تنها از مدال و قهرمانی بلکه از صبر، اراده و ایمان سخن می‌گوید.

وی با اشاره به رویکرد برنامه تصریح کرد: رویکرد برنامه، صرفاً معرفی چهره‌ها نیست، بلکه ایجاد پیوند میان گذشته و حال است؛ پیوندی که به جوانان نشان می‌دهد موفقیت نتیجه تلاش مستمر و باور به توانمندی‌هاست. روایت قصه زنان ورزشکار، به‌ویژه برای دختران جوان می‌تواند منبعی از انگیزه و خودباوری باشد و آنان را به دنبال‌کردن رؤیاهایشان ترغیب کند.

شاهرخ مهر ادامه داد: از منظر محتوایی، «دختر ایران» تلاش دارد با زبانی صمیمی و روایت‌محور، مخاطب را با زندگی زنانی آشنا کند که هر یک به‌تنهایی یک فصل از تاریخ افتخار ورزش کشور را رقم زده‌اند. این برنامه با تأکید بر هویت ایرانی - اسلامی و نقش‌آفرینی اجتماعی بانوان، سهم رسانه را در بازنمایی عادلانه و الهام‌بخش از زنان تقویت می‌کند.

وی در پایان گفت: در مجموع، «دختر ایران» قصه زنانی است که کمتر دیده شده‌اند اما تأثیری ماندگار بر ورزش و فرهنگ کشور داشته‌اند؛ قصه‌هایی که شنیدنشان می‌تواند چراغ راه نسل جوان باشد و باور به توانستن را در ذهن و دل آنان زنده نگه دارد.

آروین موذن زاده

