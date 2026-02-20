۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۳۴

سوال روز دوم مسابقه «زندگی با آیه‌ها» در استان سمنان اعلام شد

سمنان- اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان، سوال روز دوم پویش سراسری «زندگی با آیه‌ها» را اعلام کرد و شرکت‌کنندگان باید با مراجعه به مفهوم آیه ۲۵۰ سوره بقره، گزینه صحیح را انتخاب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سوال روز دوم مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها مشخص شد.

مفهوم آیه ۲۵۰ سوره بقره

(رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ)

در کدام گزینه بیان شده است؟

یک: دنیا و آخرت آباد است

دو: دعا جهت افزایش صبر و ثبات قدم

سه: رعایت انصاف

چهار: پرهیز از اسراف

علاقه‌مندان جهت شرکت در مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۳۴۴ پیامک کنند.

این پویش همراه با قرعه کشی روزانه کربلای معلی و جوایز نقدی ارزنده ۸ جایزه نقدی ۵۰۰ هزار تومانی برگزار می شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
