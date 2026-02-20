به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت ۱۴ عصر روز پنجشنبه ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، بخشی از نیزارهای حاشیه تالاب انزلی در محدوده روستای سنگاچین، بر اثر اقدام افراد سودجو دچار آتش‌سوزی شد.

بلافاصله پس از وقوع حادثه، با حضور نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و مسئولان فرمانداری و دهیاری و مشارکت مؤثر مردم محلی، عملیات اطفای حریق آغاز شد. با توجه به باتلاقی و صعب‌العبور بودن منطقه و محدودیت دسترسی به کانون‌های اصلی آتش‌سوزی، روند مهار حریق با دشواری‌هایی همراه بود و آتش‌سوزی تا ساعات طولانی ادامه یافت.

در همان ساعات اولیه، با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، گلوگاه‌های منتهی به مناطق مسکونی مسدود و اقدامات لازم برای جلوگیری از سرایت آتش به منازل مسکونی و تأسیسات اطراف انجام شد تا از بروز خسارات احتمالی بیشتر پیشگیری شود.

در این خصوص، فرهاد حسینی طایفه مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان اعلام کرد: با اقدامات انجام‌شده، آتش‌سوزی تا ساعت ده شب مهار شد و به‌صورت نقطه‌ای عملیات لکه‌گیری در برخی بخش‌ها در حال انجام است.

وی افزود: وسعت دقیق آتش‌سوزی پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و محاسبات دقیق به‌صورت ماهواره‌ای برآورد و متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی ضمن قدردانی از همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی و مشارکت مردم محلی، بر لزوم هوشیاری عمومی و برخورد قاطع با عوامل ایجادکننده حریق در عرصه‌های طبیعی به‌ویژه تالاب‌ها و نیزارها تأکید می‌کند.