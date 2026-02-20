تمرکز بر اقتصاد مناطق محروم کرمان، جهش توسعه روستایی را نوید می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح جمعه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان که با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور در شهرستان کهنوج برگزار شد، گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود، هر میزان سرمایه‌گذاری و حمایت برای رفع محرومیت‌ها در استان، به‌ویژه در مناطق جنوبی، هم توجیه‌پذیر است و هم به نتایج مؤثر و ملموس منجر خواهد شد

وی با اشاره به اینکه موضوعات این شورا ناظر بر کل استان و به‌ویژه حوزه محرومیت‌زدایی و مسائل روستایی است، افزود: استان کرمان به‌عنوان چهارمین استان روستانشین کشور، نیازمند توجه و حمایت بیشتری در این بخش است و سفر معاون رئیس‌جمهور می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات و تحولات مؤثر در حوزه توسعه روستایی باشد

طالبی، با اشاره به وضعیت جمعیتی روستاهای استان کرمان اظهار کرد: در بسیاری از مناطق کشور، با وجود ایجاد زیرساخت‌هایی همچون جاده، برق و گاز، روستاها با کاهش یا تخلیه جمعیت مواجه شده‌اند؛ اما در استان کرمان پایداری جمعیت روستایی حفظ شده و این موضوع، مهم‌ترین و بهترین ظرفیت برای برنامه‌ریزی و توسعه در مناطق روستایی به شمار می‌رود.

استاندار کرمان با اشاره به وضعیت تأمین برق در برخی مناطق روستایی اظهار کرد: در مواردی با واگذاری پنل‌های خورشیدی، این روستاها از فهرست مناطق فاقد برق خارج شده‌اند، در حالی‌که خانوارهای ساکن همچنان با مشکل دسترسی به برق پایدار روبه‌رو هستند و برنامه مشخص و مؤثری برای برق‌رسانی مستمر به این مناطق وجود ندارد

طالبی، همچنین با اشاره به مشکلات زیرساختی در برخی مناطق جنوبی استان بیان کرد: برای پیمودن مسافتی حدود ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر تا رسیدن به برخی روستاها، گاه تا سه ساعت زمان صرف می‌شود و با وجود جمعیت قابل توجه در این مناطق، همچنان دسترسی به برق فراهم نشده است

وی افزود: بی‌توجهی‌هایی در طول زمان صورت گرفته و زیرساخت‌هایی که می‌توانست به تقویت اقتصاد منطقه کمک کند، فراهم نشده است.

استاندار کرمان با اشاره به محورهای پیشنهادی برای محرومیت‌زدایی در این استان گفت: در این چارچوب، موضوعاتی نظیر توسعه اشتغال، فرآوری محصولات کشاورزی، بهره‌برداری اصولی از معادن و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه بخش معدن مورد تأکید قرار گرفت.

طالبی، به رویکرد معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور اشاره کرد و افزود: تمرکز این نگاه بر تقویت اقتصاد و ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق محروم، نویدبخش تحقق جهشی مؤثر در توسعه مناطق روستایی و کمتر برخوردار استان کرمان خواهد بود.