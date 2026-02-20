محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی اظهار کرد: تا روز دوشنبه هفته آینده، جو پایداری بر روی استان خوزستان حاکم است و در این مدت افزایش غلظت آلایندهها و غبار صبحگاهی در شهرهای صنعتی استان پیشبینی میشود.
وی افزود: در مناطق جنوبی استان نیز وقوع پدیده مه رقیق بهویژه در ساعات اولیه روز دور از انتظار نیست و این شرایط جوی میتواند موجب کاهش دید افقی در برخی نقاط شود.
مدیرکل هواشناسی استان خوزستان توضیح داد: روز سهشنبه احتمال وقوع بارشهای پراکنده در ارتفاعات استان وجود دارد، هرچند این بارشها گسترده نخواهد بود.
سبزهزاری بیان کرد: در شبانهروز گذشته گتوند با دمای ۳۰.۶ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با دمای هفت درجه سانتیگراد سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
وی گفت: اهواز نیز در همین بازه زمانی به بیشینه دمای ۳۰.۳ و کمینه دمای ۱۲.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.
نظر شما