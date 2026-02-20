به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، با ارائه گزارشی از وضعیت رسیدگی به شکایات مردمی اعلام کرد: از مجموع ۱۱۵ هزار و ۳۴۰ شکایت ثبتشده طی ۱۰ ماهه امسال، ۱۹ هزار و ۷۱۶ مورد به تشکیل پرونده تخلفاتی منجر شده که حدود ۵۰ درصد آنها مربوط به گرانفروشی بوده است.
وی افزود: بیشترین سهم شکایات ثبتشده در این مدت به استانهای تهران، قم و هرمزگان اختصاص داشته است.
رئیس سازمان حمایت با اشاره به اجرای طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۵ اظهار کرد: بهمنظور صیانت از حقوق مصرفکنندگان، مقابله با احتکار، گرانفروشی و هرگونه اخلال در نظام توزیع کالا و خدمات، و در راستای دستور معاون اول رئیسجمهور مبنی بر لزوم هماهنگی فراگیر ملی برای تنظیم بازار و ایجاد آرامش در بازار کالاهای مصرفی، «دستورالعمل اجرایی طرح ویژه بازرسی و نظارت بر بازار کالا و خدمات ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۵» ابلاغ شده است.
به گفته فرهیدزاده، این دستورالعمل شامل نظارت مستمر بر تمامی حلقههای زنجیره تولید، تأمین و عرضه است و با هدف انسجام، هماهنگی و هوشمندسازی فرآیند نظارت در سطح کشور، از ۱۱ بهمنماه امسال تا ۱۵ فروردینماه سال آینده (۱۴۰۴) اجرا میشود.
وی همچنین از انجام گسترده بازرسیها در سطح کشور خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، یک میلیون و ۸۹ هزار و ۳۲۴ مورد بازرسی توسط بازرسان ادارات کل صنعت، معدن و تجارت انجام شده که نتیجه آن تشکیل ۲۰۳ هزار و ۹۲۴ پرونده تخلفاتی به ارزش بیش از ۴۶۶ هزار و ۵۶ میلیارد ریال بوده است.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در پایان تأکید کرد: سامانه تلفنی ۱۲۴ و سامانه اطلاعرسانی قیمت کالا و خدمات، بهصورت مستمر آماده دریافت گزارشهای مردمی درباره هرگونه تخلف در بازار هستند.
