۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶

نیمی از پرونده‌های تخلفاتی مربوط به گرانفروشی است

رئیس سازمان حمایت اعلام کرد از ۱۱۵ هزار شکایت مردمی در ۱۰ ماهه امسال، بیش از ۱۹ هزار مورد به تشکیل پرونده منجر شده که ۵۰ درصد آن‌ها گرانفروشی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با ارائه گزارشی از وضعیت رسیدگی به شکایات مردمی اعلام کرد: از مجموع ۱۱۵ هزار و ۳۴۰ شکایت ثبت‌شده طی ۱۰ ماهه امسال، ۱۹ هزار و ۷۱۶ مورد به تشکیل پرونده تخلفاتی منجر شده که حدود ۵۰ درصد آن‌ها مربوط به گرانفروشی بوده است.

وی افزود: بیشترین سهم شکایات ثبت‌شده در این مدت به استان‌های تهران، قم و هرمزگان اختصاص داشته است.

رئیس سازمان حمایت با اشاره به اجرای طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۵ اظهار کرد: به‌منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، مقابله با احتکار، گرانفروشی و هرگونه اخلال در نظام توزیع کالا و خدمات، و در راستای دستور معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر لزوم هماهنگی فراگیر ملی برای تنظیم بازار و ایجاد آرامش در بازار کالاهای مصرفی، «دستورالعمل اجرایی طرح ویژه بازرسی و نظارت بر بازار کالا و خدمات ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۵» ابلاغ شده است.

به گفته فرهیدزاده، این دستورالعمل شامل نظارت مستمر بر تمامی حلقه‌های زنجیره تولید، تأمین و عرضه است و با هدف انسجام، هماهنگی و هوشمندسازی فرآیند نظارت در سطح کشور، از ۱۱ بهمن‌ماه امسال تا ۱۵ فروردین‌ماه سال آینده (۱۴۰۴) اجرا می‌شود.

وی همچنین از انجام گسترده بازرسی‌ها در سطح کشور خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، یک میلیون و ۸۹ هزار و ۳۲۴ مورد بازرسی توسط بازرسان ادارات کل صنعت، معدن و تجارت انجام شده که نتیجه آن تشکیل ۲۰۳ هزار و ۹۲۴ پرونده تخلفاتی به ارزش بیش از ۴۶۶ هزار و ۵۶ میلیارد ریال بوده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پایان تأکید کرد: سامانه تلفنی ۱۲۴ و سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات، به‌صورت مستمر آماده دریافت گزارش‌های مردمی درباره هرگونه تخلف در بازار هستند.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

