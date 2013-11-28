قطعی برق در برخی نقاط/ مردم همچنان در خیابانها هستند

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه 5.7 ریشتری در شهر برازجان مرکز شهرستان دشتستان در همه نقاط استان بوشهر و حتی در برخی از استانهای همجوار نیز احساس شد و باعث حضور مردم در خیابان ها شد.

شش پس لرزه نیز در چند نقطه شهرستان دشتستان به وقوع پیوسته است که دارای بزرگی 3.4 و 2.7 و 3.8 و 3.1 و 3.1 و 2.8 بوده است.

این زمین لرزه که در پنج کیلومتری شهر برازجان روی داد، باعث بروز خسارت به برخی منازل مسکونی، خطوط تلفن، شبکه ها و تاسیسات برق شد.

بلافاصله پس از این زمین لرزه مردم به خیابان ها هجوم بردند و برای در امان ماندن از گزند خسارات و آسییب های زلزله همچنان در خیابان هستند.

استاندار بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در زمین لرزه دشتستان هفت نفر کشته و 45 نفر مجروح شدند.

به گفته مدیرکل بحران استانداری بوشهر، هم اکنون تیم های امدادی به شهر برازجان اعزام شده اند و گزارش کاملی از میزان خسارات وارد شده و همچنین آسیب های جانی این حادثه پس از ارزیابی دقیق اعلام خواهد شد.

این زمین لرزه باعث بروز خساراتی به شبکه و تاسیسات برق برازجان شد که قطعی برق را در برخی نقاط به همراه داشت و هم اکنون مسئولان برخی مشکلات را حل کرده اند و تلاش برای رفع مشکل برق در همه نقاط ادامه دارد.

همچنین خطوط تلفن نیز در برخی نقاط دچار آسیب شد که ماموران مخابرات این شهر مشغول رفع این مشکلات هستند.

تیمهای مختلف امدادی و اکیپ های هلال احمر و همچنین نیروی انتظامی و بسیج در منطقه حضور دارند تا در صورت بروز مشکل به یاری آسیب دیدگان بیایند.

معاون عمرانی استاندار بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح آخرین وضعیت شهر برازجان پرداخت و بیان داشت: هنوز برآورد دقیقی از میزان خسارات مالی این زمین لرزه مخابره نشده است و اطلاعات لازم پس از ارزیابی کامل تیمهای امدادی اعلام خواهد شد.

شاپور رستمی اضافه کرد: تیم های امدادی در منطقه حضور یافته اند و استاندار بوشهر نیز با حضور در محل در حال بررسی وضعیت است.

وی با بیان اینکه تاکنون خسارات جانی از این زمین لرزه گزارش نشده است، تصریح کرد: وضعیت شهر برازجان در حال حاضر آرام است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

لازم به ذکر است که سه پس لرزه در شهر وحدتیه شهرستان دشتستان روی داده است و مردم شهرهای وحدتیه و برازجان و سعدآباد و آبپخش در حال حاضر در خیابان هستند.

گزارشات تکمیلی مهر متعاقبا اعلام خواهد شد.