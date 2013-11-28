به گزارش خبرنگار مهر، زمینلرزهای به بزرگی 5.7 درجه در مقیاس ریشتر ساعت 17 و 21 دقیقه عصر پنجشنبه شهرستان دشتستان را لرزاند که باعث رعب و وحشت مردم شد.
این زمین لرزه در موقعیت 51.37 درجه طول جغرافیایی و 29.29 درجه عرض جغرافیایی در مرکز برازجان روی داد.
فرماندار شهرستان دشتستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این زمینلرزه مناطق مختلف شهرستان دشتستان را لرزاند که تاکنون گزارشی از خسارات این زمین لرزه مخابره نشده است.
علیرضا خرمی اضافه کرد: هماکنون در حال بررسی خسارات این زمینلرزه هستیم و پس از کسب اطلاع از وضعیت موجود، اطلاعات بیشتر را ارائه خواهیم کرد.
وی ادامه داد: نیروهای امدادی شهرستان دشتستان نیز در حالت آمادهباش هستند و در صورت نیاز، وارد عمل خواهند شد.
بر اساس گزارش خبرنگار مهر، با توجه به شدت و زمان بالای این زمین لرزه، بسیاری از مردم در خیابانها هستند.
اخبار تکمیلی از این زمین لرزه متعاقبا اعلام خواهد شد.
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