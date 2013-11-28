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۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۰۹

زمین لرزه شدید دشتستان را لرزاند/ حضور مردم در خیابان‌ها

زمین لرزه شدید دشتستان را لرزاند/ حضور مردم در خیابان‌ها

دشتستان - خبرگزاری مهر: زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.7 درجه در مقیاس ریشتر شهرستان دشتستان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 5.7 درجه در مقیاس ریشتر ساعت 17 و 21 دقیقه عصر پنجشنبه شهرستان دشتستان را لرزاند که باعث رعب و وحشت مردم شد.

این زمین لرزه در موقعیت 51.37 درجه طول جغرافیایی و 29.29 درجه عرض جغرافیایی در مرکز برازجان روی داد.

فرماندار شهرستان دشتستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این زمین‌لرزه مناطق مختلف شهرستان دشتستان را لرزاند که تاکنون گزارشی از خسارات این زمین لرزه مخابره نشده است.

علیرضا خرمی اضافه کرد: هم‌اکنون در حال بررسی خسارات این زمین‌لرزه هستیم و پس از کسب اطلاع از وضعیت موجود، اطلاعات بیشتر را ارائه خواهیم کرد.

وی ادامه داد: نیروهای امدادی شهرستان دشتستان نیز در حالت آماده‌باش هستند و در صورت نیاز، وارد عمل خواهند شد.

بر اساس گزارش خبرنگار مهر، با توجه به شدت و زمان بالای این زمین لرزه، بسیاری از مردم در خیابان‌ها هستند.

اخبار تکمیلی از این زمین لرزه متعاقبا اعلام خواهد شد.

کد مطلب 2184826

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