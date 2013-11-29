بانکهای ترکیه تعاملات با ایران را از سر می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تودی زمان ، وزیر اقتصاد ترکیه روز گذشته اعلام کرد تمام بانکهای این کشور قادر خواهند بود تعاملات با ایران را از سرگیرند.

ظفر چالایان وزیر اقتصاد این کشور در استانبول به خبرنگاران گفت : به خاطر فشارهای آمریکا تا کنون، بانکهای خصوصی نمی توانستند با ایران تعامل داشته باشند، اما حالا این مانع برداشته شده است و به غیر از بانک دولتی هالبوروک دیگر بانکهای خصوصی هم می توانند با ایران تعاملات مالی داشته باشند.

توافق هسته ای بین ایران و گروه 1+5 سبب شده است تا برخی از محدودیتهای تجاری علیه ایران لغو شود.