به گزارش خبرنگار مهر، آیین نماز جمعه در استان های کشور با تاکید ائمه جمعه بر جایگاه معلولان و جانبازان، حفظ نشاط و سلامتی و توسعه زیرساخت های ورزشی همراه بود.

در جریان برپایی مراسم باشکوه نماز جمعه، ائمه جمعه با تاکید بر اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به تشریح توانمندی جانبازان و معلولان در عرصه ورزش پرداختند.

بیان سابقه درخشان جانبازان و معلولان ورزشکار پس از انقلاب اسلامی در ایام جنگ تحمیلی و کسب افتخارات گوناگون در مسابقات بین المللی و پارالمپیک از مهم‌ترین بیانات ائمه جمعه در مراسم نماز جمعه این هفته بود.

ائمه جمعه با بیان موثر بودن پرداختن به ورزش در حفظ نشاط، سلامتی و تقویت روحیه و حفظ امید در جامعه معلولان بر فرمایشات مقام معظم رهبری بر جذب افراد دارای معلولیت به فعالیت‌های ورزشی و نیز سوق دادن استعدادهای درخشان به سمت عرصه قهرمانی تاکید داشتند.

لزوم همکاری و همیاری سازمان ها و ارگان های دولتی با نهادهای متولی امور جانبازان و معلولان، توسعه زیرساخت‌های ورزشی در سراسر کشور، تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز و فرهنگسازی از نکاتی برشمرده می شود که ائمه جمعه در خطبه های نماز جمعه امروز در سراسر کشور به آن پرداختند.

لازم به ذکر است بزرگداشت هفته پارالمپیک از هفتم آذرماه از سوی کمیته ملی پارالمپیک در سراسر کشور آغاز شده و چهارشنبه 13 آذرماه با برگزاری مراسم بزرگ پارالمپیک به پایان خواهد رسید.