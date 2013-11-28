پیراهن پارالمپیک لندن به یادگار امام اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیراهن بازیهای پارالمپیک 2012 لندن امروز پنجشنبه از سوی رئیس کمیته ملی پارالمپیک و نمایندگان ورزشهای جانبازان و معلولان به حجت الاسلام سید حسن خمینی نوه امام(ره) اهدا شد.

بزرگداشت هفته پارالمپیک عصر امروز پنجشنبه با حضور رئیس کمیته ملی پارالمپیک، محمود خسروی وفا و جمعی از قهرمانان و ورزشکاران پارالمپیکی با حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) آغاز شد و حاضران با روح بلند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید میثاق کردند.

سید حسن خمینی در جمع ورزشکاران معلول اظهار داشت: حضرت امام سجاد در صحیفه سجادیه دعایی دارند مبنی بر اینکه از خداوند خواستار این شدند که ایشان را از خودستایی و تفاخر مصون بدارد.

وی در ادامه خطاب به ورزشکاران گفت: شما ورزشکاران در مسندی هستید که جای افتخار دارد اما امیدوارم که این موفقیت های ورزشی باعث تعالی روح شما گردد و الا چه بسیار ورزشکارانی که آمده اند و رفته اند و فراموش شده اند. امیدوارم از اینکه افتخار تولید می کنید هر گز دچار خودستایی نشوید.

در پایان مراسم امروز پیراهن ورزشی بازیهای پارالمپیک لندن از سوی خسروی وفا به نمایندگی از جامعه ورزشی جانبازان و معلولان به سید حسن خمینی اهدا شد.