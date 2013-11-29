به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال فولام به تازگی "رنه میولنستین" را به عنوان دستیار "مارتین یول" به خدمت گرفته است. "اشکان "دژآگه" بر این باور است که نشانه‌های خوبی به چشم می‌خورد.

میولنستین قرار است در کنار "مارتین یول" کار کند. سرمربی هلندی فولام شایعات مبنی بر اینکه حضور هموطنش موقعیت وی را به مخاتطره می اندازد را رد کرده است.

دژآگه گفت: این یک ترکیب دو نفره خوب است. او (میولنستین) شخص خوبی است و ما جلسات تمرینی خوبی با وی برگزار کرده ایم. این مربی تجربه حضور در منچستریونایتد را دارد. او سعی می کند در تمرین به ما بعضی از نکات را آموزش دهد و هر مربی سبک خاص خودش را دارد. امیدوارم بتوانیم در آینده به جایگاه بهتری برسیم.

موقعیت "مارتین یول" در تیم قعرنشین فولام در مخاطره است و دژآگه در آستانه بازی با وستهام که روز یکشنبه برگزار می شود از سرمربی تیم خود حمایت کرده است. وی گفت: مارتین یول مربی خوبی است و از تجربه بالایی برخوردار است. می دانم که او هرآنچه در توان دارد را ارائه می کند و من امیدوارم که بتوانیم این بازی را برنده شویم تا او بتواند به حضور خود در این تیم ادامه دهد.

هافبک 27 ساله فولام در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر در وضعیت دشواری گرفتار شده ایم. هر بازیکنی از شرایط با اطلاع است و همگی اعم از بازیکن، کادر فنی و بازیکنان سخت کار می‌کنیم تا بتوانیم نتیجه بگیریم.

وستهام از آغاز رقابتهای فصل هنوز موفق نشده در "آپتون پارک" تیمی را شکست دهد با این حال دژآگه نگران وضعیت فیزیکی تیم "سام آلاردایس" است.

دژآگه گفت: بازی مقابل آنها آسان نیست چون بازیکنان بلندقامتی دارند و ما باید در این بازی مبارزه کنیم. باید از دقیقه نخست بجنگیم و ما این موضصوع را می دانیم چراکه فصل گذشته با این تیم بازی کردیم و با نتیجه 3 بر صفر شکست خوردیم.

دژآگه در پایان اظهار داشت: ما به آنجا می رویم تا بازی را ببریم. بازیکنان فولام این هفته سخت کار کرده اند و امیدواریم که به سه امتیاز بازی دست پیدا کنیم.