به گزارش خبرنگار مهر، علی قربانی معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های حمایتی این سازمان برای دهیاری‌های خراسان جنوبی اظهار کرد: بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۸ درصد تا پایان سال برای اجرای طرح‌های درآمدزا و اشتغال‌زا در دهیاری‌های استان اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: این میزان تسهیلات بیش از دو برابر سهمیه اعتباری خراسان جنوبی است و طرح‌های پیشنهادی دهیاری‌ها پس از ارائه برای بررسی و تصویب در کمیته ملی، می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با بیان اینکه حمایت از دهیاری‌های خراسان جنوبی در سال جاری افزایش می‌یابد، گفت: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور امسال حمایت بیشتری از دهیاری‌های استان نسبت به سال گذشته خواهد داشت.

قربانی ادامه داد: در سال‌های گذشته بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار به دهیاری‌های خراسان جنوبی اختصاص یافته و بیش از ۳۵۰ دستگاه ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی نیز به دهیاری‌های استان تحویل شده است.

وی با اشاره به رشد اعتبارات دهیاری‌ها در سال جاری بیان کرد: میزان اعتبارات پرداختی به دهیاری‌های خراسان جنوبی در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۶ برابر افزایش یافته است.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بر ضرورت استفاده هدفمند دهیاری‌ها از تسهیلات کم‌بهره تأکید کرد و گفت: منابع باید به سمت طرح‌هایی هدایت شود که در کنار ایجاد اشتغال، درآمد پایدار برای دهیاری‌ها به همراه داشته باشد.

قربانی افزود: فلسفه وجودی دهیاری‌ها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی، حرکت به سمت خودکفایی و اتکا به درآمدهای محلی است و تسهیلات حمایتی سازمان می‌تواند زمینه تحقق این هدف را فراهم کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: بخشی از ماشین‌آلات خریداری‌شده برای دهیاری‌های خراسان جنوبی از محل اعتبارات ماده ۵۸ و تسهیلات کم‌بهره تأمین شده است.