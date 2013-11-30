هشدار سازمان ملل درباره وضعیت کودکان سوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی٬ وضعیت کودکان پناهنده سوری را مصیبت بار خواند و نسبت به آسیب های روحی و روانی این کودکان هشدار داد.

در این گزارش ۶۰ صفحه ای که بر اساس گفتگو با کودکان و نوجوانان پناهنده سوری در لبنان و اردن تهیه شده٬ به طور ویژه بر آسیب های روحی و روانی این افراد تاکید شده و آمده است که کودکان پناهنده سوری بهای سنگینی را به خاطر جنگ داخلی سوریه متحمل شده اند.

بر اساس آخرین آمار سازمان ملل٬ نیمی از بیش از سه میلیون پناهنده سوری را کودکان تشکیل می دهند.

بر اساس اعلام سازمان ملل، آسیب های جسمانی از دیگر مواردی است که در گزارش اخیر آژانس پناهندگان سازمان ملل به آن اشاره شده است.

به گفته سازمان ملل در شش ماه نخست سال جاری میلادی ۷۴۱ کودک و نوجوان در اثر آسیب های جسمانی ناشی از درگیری های سوریه٬ در لبنان مورد مداوا قرار گرفته اند. در همین مدت در یک کمپ بزرگ پناهندگان در اردن نیز یک هزار کودک به دلیل این قبیل جراحات تحت درمان بوده اند.

سازمان ملل می افزاید که در میان پناهندگان سوری٬ بیش از ۷۰ هزار خانوار بدون پدر هستند و بیش از سه هزار و ۷۰۰ کودک نیز به دور از پدر و مادر خود نگهداری می شوند.

