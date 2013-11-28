چگونگی رفع تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب/مصر به آرامش نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب در گفتگو با روسیا الیوم اعلام کرد: پایان تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب منوط به نتایج نشست ژنو 2 است.

وی در راستای سیاست های ضد سوری اتحادیه عرب و بدون توجه به حمایت مالی و تسلیحاتی برخی کشورهای عربی از گروه های مسلح در سوریه مدعی شد که دولت سوریه عامل بحران در این کشور است.

نبیل العربی افزود: اتحادیه عرب از راه حل سیاسی برای حل بحران سوریه حمایت می کند و آمادگی برگزاری نشستی با حضور تمامی طرف های درگیر در سوریه را دارد.

وی درباره مواضع ترکیه در قبال تحولات مصر و تیرگی روابط میان آنکارا و قاهره گفت: مواضع ترک ها در قبال مصر پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری ناشی از تعصب است. دبیرکل اتحادیه عرب درباره اوضاع مصر خاطرنشان کرد: جایگزینی برای همه پرسی درباره اصلاحات قانون اساسی مصر وجود ندارد. کسانی که به خشونت و اقدامات تروریستی در مصر دست می زنند خارج از عرصه سیاسی هستند. مصر در حال حاضر به آرامش نیاز دارد.

نبیل العربی اظهار داشت: مسکو در روند صلح خاورمیانه نقش اساسی دارد. وی در عین حال گفت که آمریکا از اهرم فشار در قبال رژیم اسرائیل برخوردار است و بدون فشارهای آمریکا شهرک سازی در اراضی اشغالی فلسطین متوقف نخواهد شد.