دیپلمات های اروپایی در راه بازگشت به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دیپلمات ها از سفر مقات کشورهای اروپایی به دمشق برای مهیا کردن شرایط بازگشت سفیران خود به سوریه خبر می دهند.

در همین رابطه یک دیپلمات اروپایی گفت : از ماه می ما اندک اندک شروع به بازگشت به دمشق کرده ایم. فکر می کنم که در سه ماهه نخست سال 2014 میلادی شما شاهد حضور تعداد بیشتری از سفرای غربی در دمشق خواهید بود.

بر همین اساس اخیرا نمایندگانی از اتریش، رومانی، اسپانیا، سوئد، دانمارک و اتحادیه اروپا به دمشق سفر کرده و برخی از آنها با "فیصل مقداد" معاون وزیر خارجه سوریه، دیدار و گفتگو کرده اند.

از زمان آغاز بحران در سوریه، کشورهای اروپایی شروع به خارج کردن نمایندگان خود از دمشق نمودند اما گویا اخیرا تصمیم به بازگرداندن سفرای خود به سوریه گرفته اند و از همین رو به تازگی رایزنی هایی میان مقات اروپایی و سوری انجام شده است.