قاریان مقتدای خود را امام سجاد(ع) قرار دهند

حجت‌الاسلام والمسلمین علی محمدی، سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در مراسم اختتامیه سی و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم و هجدهمین دوره مسابقات اذان، ابتهال، تواشیح و هم‌خوانی قرآن کریم ، که 8 آذرماه در مجتمع فرهنگی بصیرت برگزار شد؛ ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین‌(ع) و سالروز شهادت امام سجاد(ع) گفت: امام زین العابدین(ع) یکی از قاریان ممتاز زمان خود بودند که قرآن را به لحاظ محتوا و متن آیات در جامعه گسترش دادند و ایشان یکی از قاریان ممتاز، بی بدیل و بی نظیر زمان خود بوده‌اند.

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه با عنوان این مطلب که قاریان قرآن باید مقتدا و الگوی خود را امام زین‌العابدین(ع) قرار دهند، ادامه داد: قرآنیان و تمام کسانی که بحث مفاهیم قرآن را دنبال می‌کنند و همچنین مربیان و اساتید قرآنی باید ببینند که امام سجاد(ع) درباره قرآن چگونه عمل می‌کرد و به همان گونه عمل کنند.

وی در این بخش از سخنان خود با عنوان این مطلب که مقام معظم رهبری چند سال پیش از قاریان، اساتید قرآنی، مربیان و ... مطالبه آن را داشتند که در تلاوت قرآن خشوع را ایجاد کنند، گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند که کسانی که به تلاوت قرآن می پردازند، باید تلاش کنند تا در تلاوت قرآن خشوع را ایجاد کنند تا کسانی که تلاوت را می‌شنوند؛ تحت تاثیر قرار گیرند و روح و روانشان تحت تاثیر تلاوت قرآن قرار گیرد.

حجت‌الاسلام محمدی با بیان اینکه تلاوت امام سجاد(ع) فقط تلاوت ظاهری قرآن نبود، ادامه داد: تلاوت ایشان از روی تدبر و توجه به مفاهیم قرآن کریم بود، البته در همان زمان برخی‌ها اعتراض داشتند که چرا امام سجاد(ع) درباره آیات قرآن تا این اندازه تدبر دارند، البته حضرت فرمودند که آیات قرآن گنجینه‌های خداوند است و باید از آنها به خوبی نگهداری و محافظت کنیم.

وی با یادآوری اینکه امام سجاد(ع) انس دائمی و مستمر با قرآن داشتند، گفت: یکی از مطالبات مقام معظم رهبری نیز این است که آن چنان عمل کنید که فرهنگ انس با قرآن در جامعه ما رواج پیدا کند.

سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در ادامه با عنوان این مطلب که برخی‌ها قرآن را فقط می خوانند و یا می بوسند و برای بدرقه مسافر یا .... از آن استفاده می کنند، ادامه داد: این افراد که فقط از جنبه‌های ظاهری قرآن استفاده می کنند به قرآن اعتقاد کامل ندارند و به عبارتی سکولاریسم هستند و می‌توان گفت که هم از قرآن و هم از غیر قرآن هستند.

وی یادآور شد: اگر کسی این چنین باشد که هم از قرآن و هم از غیر قرآن باشد، حق قرآن را ادا نکرده است؛ زیرا برای ادا کردن حق قرآن باید در یک چارچوب مشخص حرکت کند و علاوه بر تلاوت زیبای قرآن در مفهوم و معنی قرآن نیز تدبر داشته باشد.

حجت‌الاسلام محمدی با یادآوری اینکه خداوند همه چیز را در قرآن نازل کرده است، گفت: خداوند متعال کلیات را درقرآن آورده و به وسیله پیامبر اکرم(ص) جزئیات را مفصل توضیح داده است تا یاد بگیریم که در چارچوب قرآن و احادیث حرکت کنیم و مسائل جدید را در چارچوب قرآن، سنت و کلام پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) استنباط کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: امام سجاد(ع) همان گونه که به قرآن تعهد داشتند، به اجتهاد و فقاهت نیز توجه داشتند و به عبارت دیگر از زمان ایشان بود که بحث فقاهت مطرح شد و ایشان به مسلمانان یاد دادند که باید با قرآن حرکت کنند.

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه در بخش پایانی سخنان خود از دست‌اندکاران این دوره از مسابقات قرآن استان تهران و هیئت داوران و ... تشکر و قدردانی کرد.