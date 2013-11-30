بالا بودن سرانه مصرفی گوشت قرمز در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، رحمن کرمی پیش از ظهر شنبه در جلسه تنظیم بازار اظهار داشت: سرانه مصرف گوشت مرغ در کشور 20 کیلو بوده واین در حالی است که در استان ما 25 کیلو است.

وی تصریح کرد: برنج مصرفی در این استان دو هزار تن است و 26 هزار تن نیاز شکر این استان اعلام شده است که تامین می شود.

کرمی ادامه داد: سرانه مصرف گوشت قرمز در استان ما 16 کیلو است و این در حالی است که در کل کشور سرانه مصرف گوشت قرمز 12 کیلو است.

وی بیان داشت: 14 هزار تن گوشت قرمز نیازاین استان است.

وی با اشاره به اینکه سرانه مصرف آبزیان هفت کیلو است، اذعان داشت: مصرف آبزیان در این استان شش کیلو است.

نیاز های مصرفی مردم به خوبی تامین شود

کرمی بیان داشت: سرانه مصرف سیب زمینی در کل کشور 45 کیلو است و مصرف سیب زمینی در این استان در کل سال 41 هزارتن است.

وی تاکید کرد: در طول سال سرانه مصرف تمامی حبوبات در این استان از چهار تا پنج هزارتن بوده است و لازم است بر روی این میزان مدیریت شود تا کمبودی نداشته باشیم.

کرمی یادآور شد: لازم است برنامه ریزی جامعی در طول سال شکل گیرد که نیاز های مصرفی مردم به خوبی تامین شود و هیچ گونه مشکلی برای تامین کالا نداشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه در سه ماهه گذشته شاهد تنش هایی در بازار بوده ایم، بیان داشت: خوشبختانه این تنش ها در بازار برطرف شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهار محال و بختیاری گفت: دستگاه های متولی تولید باید با مدیریت مناسب تولیدات مورد نیاز را ارائه دهد.

کرمی اظهار داشت: بازار باید بر اساس عرضه و تقاضا مدیریت شود و بر اساس برنامه ای قیمت ها تضمین شود.