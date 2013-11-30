جزئیات دیدار هیئت پارلمانی ایران و سید حسن نصرالله/ درخواست هیات پارلمانی از مقامات لبنان

منصور حقیقت پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، ضمن تشریح جزئیات سفر سه روزه هیئت پارلمانی ایران به لبنان ضمن مثبت ارزیابی کردن تاثیر این سفر به کشور همسایه لبنان گفت: در این سفر با مقامات رسمی لبنان از جمله وزرای امور خارجه و کشور، رئیس پارلمان لبنان و سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان دیدار و گفتگو کردیم.

وی با اشاره به حضور هیئت ایرانی در مراسم بزرگداشت شهدای اقدام تروریستی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت که توسط حزب الله لبنان برگزار شده بود افزود: در مراسم یادبود شهدای این اقدام تروریستی حضور یافته و پس از آن با خانواده شهدا و مجروحان دیدار کردیم.

نماینده مردم اردبیل در مجلس ادامه داد: در جریان این سفر و در جریان تبادل نظرهایی که با مقامات رسمی کشور لبنان در خصوص اقدام تروریستی مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت انجام شد توانستیم ارزیابی از این اقدام تروریستی انجام داده و نتیجه تحقیقات انجام شده تا این لحظه در این زمینه را جمع بندی کنیم.

رئیس هیئت پارلمانی ایران در لبنان گفت: از مقامات لبنانی به عنوان یه مطالبه درخواست کردیم که در این زمینه تحقیقات کامل و جدی انجام داده و ما را در جریان نتایج این تحقیقات قرار دهند.

حقیقت پور با اشاره به ملاقات با دبیرکل حزب الله لبنان افزود: در این سفر ملاقات یک ساعته با سید حسن نصرالله انجام دادیم و در جریان این دیدار به طور مفصل درباره این اقدام تروریستی و نیز مسائل منطقه ای و بین المللی تبادل نظر کردیم.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پایان یادآور شد: در روزهای آینده نشست خبری با اصحاب رسانه برگزار خواهیم کرد تا ضمن تشریح کامل جزئیات این سفر به سوالات خبرنگاران رسانه های مختلف پاسخ دهیم.

به گزارش مهر، منصور حقیقت پور، عوض حیدر پور و سید حسن نقوی حسینی در قالب یک هیئت پارلمانی چهارشنبه گذشته به لبنان سفر کردند تا ضمن دیدار با مقامات رسمی این کشور جزئیات حادثه تروریستی سه شنبه 5 آذر در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت را مورد بررسی قرار دهند.