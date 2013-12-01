به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی الخبرپرس، منابع نزدیک به حزب الله لبنان اعلام کردند که "سید حسن نصرالله" در سخنرانی روز سه شنبه هفته جاری درباره موضوعات مهم عرصه منطقه ای و بین المللی صحبت می کند.

بنابراین گزارش، یکی از بحثهای داغ سخنرانی دبیرکل حزب الله به بحران سوریه و پیشرویهای بزرگ میدانی ارتش سوریه در منطقه الغوطه شرقی دمشق و القلمون اختصاص خواهد یافت. همچنین سید حسن نصرالله در این سخنرانی درباره توافق اخیر در موضوع هسته ای ایران که موفقیتی بزرگ محسوب می شود، صحبت خواهد کرد.

یکی دیگر از مباحث مهم سخنرانی سید حسن نصرالله نیز به موضوع تشکیل دولت لبنان بر اساس فرمول 9-9-6 که موردنظر حزب الله است، اختصاص خواهد یافت.