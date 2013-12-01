به گزارش خبرنگار مهر، ایدر بیماری قرن است بیماری ای که گاه خواسته و گاه ناخواسته به جان کسی هجوم می برد، بیماری لاعلاجی که سه راه انتقال دارد از راه خون، مادر آلوده به جنین، و تماس ها و رفتارهای پرخطر.

رفتارهای پرخطر نیز دو گونه قربانی دارد فردی که همسرش درگیر روابط پرخطراست و او را ناخواسته بیمار می کند و فردی که خود درگیر رفتارهای پرخطر است که آلوده به ویروس اچ آی وی می شود.

گرچه تعداد قربانیان ایدز از طریق سرنگ الوده همچنان پیشتاز آمارهاست اما به گفته کارشناشان قربانیان ناشی از تماس های پرخطر نیز نسبت به گذشته در حال افزایش است.

افزایش آمار زنان مبتلا

به گفته معاون فنی مرکز بهداشت استان مرکزی تاکنون حدود 26هزارو 556 نفرمبتلا به ویروس اچ آی وی در کشور شناسایی شده اند که 90 درصد این افراد را مردان و 10 درصد مابقی را زنان تشکیل می دهند و زنان در مقایسه با دوره پیش از فرا رسیدن موج سوم(اشاعه از طریق رفتارهای پرخطر یا قربانبان رفتارهای پرخطرهمسر) پنج درصد افزایش داشته، همچنین عمده ترکیب قربانیان را معتادان تزریقی و گروه های پرخطر رفتاری شامل می شوند.

دکتر عباس اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این آمار تنها بخشی از موارد شناسایی شده ایدز در ایران است گفت:می توان تخمین زد که بیش از یکصد هزار نفر در کشور آلوده به این ویروس هستند.

وی گفت: ارزیابی آمارها نشان می دهد که 68 و چهار صدم درصد افراد آلوده به ایدز کشور از طریق اعتیاد تزریقی، 12 و سه صدم درصد از طریق روابط جنسی ناایمن، 9 صدم درصد از طریق خون و فرآورده خونی آلوده، یک و دو دهم درصد از طریق مادر به کودک و مابقی از روشهای ناشناخته به این بیماری مبتلا شده اند.

رنج مضاعف بیمارانی که ناخواسته به ویروس اچ.آی.وی مبتلا می شوند

"مریم" یکی از دهها زنی است که ناخواسته ویروس اچ ای وی گریبانش را گرفته است. وی می گوید: با شنیدن خبر بیماری دیگر زندگی برایم معنایی نداشت، ديگر اين زندگي را نمي خواستم. اما فقط یک دلیل مرا زنده نگهداشت و ان فرزندی بود که در راه داشتم. فرزندی که حالا نرگسی شده برای روزهای غمبار بیماری ام تا دردها کمتر شود.

برجستگي گونه و لاغري صورتش گواه درد و رنج بی پایان اوست. اما در چشمانش رازی پنهان شده که پرقدرت و با چنگ و دندان تلاش می کند تا جان و زندگیش را نجات دهد.

سعیده 27 ساله زن بیمار دیگری است که از طریق همسرش به جمع مبتلایان به ایدز پیوسته می گوید: بدترین و ناراحت کننده ترین قسمت قضیه اینجاست که به دلیل رفتارهای پرخطر همسر به ایدز مبتلا شوی و تازه همه مشکلاتت از آنجا شروع می شود.

وی خود را قربانی واقعی یک ناسپاسی عظیم فرد دیگری در مقابل عرف و شرع می داند و می گوید: همسران عموما وفادار به اصول خانواده هستند اما همان اندک افرادی که به اصول خانواده وفادار نیستند فاجعه ای بزرگی را ایجاد می کنند و رنجی را به اندازه تمام عمر برای دیگری ایجاد می کنند.

این زن با اشاره به اینکه ما باید درد خود را از دیگران پنهان کنیم می گوید: من حتی نتوانستم بیماری خود را با مادر خود در میان بگذارم و باید تا آخر عمر زجر بکشم که البته این موضوع به خاطر درک نادرست جامعه از این نوع بیماران است.

سعیده اظهار می دارد: ما با داشتن بیماری احساس همدردی کسی را نیز با خود همراه نداریم تا ذره ای از درد و آلام ما کاسته شود.

ایدز بیماری مهلکی است که حاصل تکثیر ویروس خطرناکی به نام اچ آی وی در بدن میزبان است. این بیماری باعث تخریب سیستم ایمنی بدن می‌شود که خود زمینه‌ساز بروز عفونت‌هایی است که بدن یک فرد سالم عموماً قادر به مبارزه با آنها است و در نهایت پیشرفت همین عفونت‌ها منجر به مرگ بیمار می‌شود به طوری که بیماری سل عامل اصلی مرگ و میر در میان مبتلایان به ایدز در سراسر جهان است. با این همه این بیماری قابل پیشگیری است و با رعایت مراقبت های بهداشتی می توان از آن مصون ماند.

آمار مبتلایان به اچ آی وی در ایران همچنان کم است اما...

در آخرین آماری که سازمان جهانی بهداشت از تعداد بیماران ایدز در دنیا ارائه داده حاکی از آن است که حدود هشت دهم درصد مردم دنیا دچار بیماری ایدز هستند، یعنی از هر ۱۲۵ نفر یک نفر حامل ویروس اچ آی وی است و این یعنی در میان جمعیت هفت میلیاردی کره زمین، ۵۶ میلیون نفر مبتلا به بیماری ایدز هستند.

آمار مبتلایان در ایران همچنان کمتر از سایر کشورهاست و اخلاق مندی مردم مانع بزرگی بر سر راه اشاعه بیماری است، اما همین تعداد اندک مبتلا نیز باید هشدار دهنده باشد به ویژه اینکه روش های اشاعه این بیماری در حال تغییر است و باید تلاش کرد آمارها به حداقل برسد.

مدیرگروه بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان مرکزی نیز گفت: تاکنون بیش از 230 فرد آلوده به ویروس ایدز در این استان شناسایی شده که 201 نفر آنان مرد و مابقی زن بوده است.

مرگ 64 نفر در استان مرکزی بر اثر بیماری ایدز

دکتر علی منصوری با اعلام اینکه بیماری ایدز تاکنون جان 64 نفر از افراد آلوده شناسایی شده را در استان مرکزی گرفته است، افزود: 46 و چهار صدم درصد این بیماران در گروه سنی 25 تا 34 سال و 28 و نیم درصد در گروه سنی 35 تا 44 هستند که این زنگ خطر و تهدیدی برای جمعیت فعال استان به حساب می آید.

وی یکی از علل اصلی افزایش ایدز در کشور را عدم آگاهی لازم در رابطه با این بیماری و همچنین کتمان بیماری توسط افراد مبتلا دانست و افزود: اطلاع رسانی در خصوص ایدز نباید مختص به یک روز باشد و باید درتمامی ایام سال و با حساس سازی اقشار مختلف دنبال شود چرا که ایدز دشمنی در کمین و خاموش است که با یک دوره زمانی کمتر از 10 سال و بدون علامت همچنان قربانی می گیرد.

زندگی مثل سایر مردم آرزوی بیماران مبتلا به ایدز

" مریم"با بیان اینکه، اوايل خسته بودم و نااميد؛ اما حالا به خاطر دختر سه ساله ام مي جنگم و مي خواهم به همه ثابت كنم اچ آي وي پايان راه نيست، گفت: مي خواهم نشان دهم من يك زن مبتلا به اين ويروس وحشتناك که ناخواسته بر من هجوم آورد، مي توانم مثل يك انسان عادي در جامعه زندگي كنم.

وی با اشاره به اینکه، بیماران نیاز دارند حتی کادر درمان نیز آنها را بفهمد اضافه می کند: وقتي حتی یکی از کارکنان درمانی با عِلم به راههاي انتقال اين بيماري آستين لباس مرا به دنبال خود مي كشد تا به من بفهماند كه بايد دنبالش بروم و دستم را نمی گيرد شايد ويروس از آستين لباسم بیرون بپرد و به او منتقل شود زجرآور است.

روحیات ایرانی و البته نبود فرهنگ مناسب، حرف زدن از بیماری ایدز را محدود کرده و گرچه این امر به دلیل روح نجابت صورت می گیرد اما می تواند به زیان جامعه نیز باشد چرا که اکنون کم نیستند مبتلایانی که به خاطر ترس از تنهایی و طرد شدن توسط جامعه بیماریشان را کتمان می کنند! اما متاسفانه ایدز فقط جسمشان را نشانه نرفته بلکه هر روز روحشان را آزرده تر از قبل می کند و بی توجهی در این زمینه زخمی است روی پیکر خسته و رنجور بیماران.

بیمار دیگری در گفتگو با مهر، می گوید: ایدز تنها یک کابوس برای افرادی فقیر یا بی سواد و معتاد نیست. ایدز بیماری است که در صورت بی توجهی در هر بعدی و حتی بی اخلاقی می تواند ما را درگیر خود کند و عمری با پشیمانی روبرو شویم.

بی اطلاعی یکی از مهمترین علل اشاعه بیماری

معاون پیشگیری بهزیستی استان مرکزی گفت:اچ آی وی یک بیماری شایع شده در جهان و ازطرفی ناشناخته است که جامعه شرایط خاصی را برای آن ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه یکی از راههای انتقال این بیماری از طریق روابط جنسی پرخطر است که می تواند نادرست باشد افزود: این موضوع در جامعه باعث ترد افراد مبتلا می شود در حالی که عده ای از مبتلایان بر اثر بی اطلاعی یا حتی با تزریق از طریق سرنگ آلوده خود و خانواده خود را بیمار می کنند که تاکنون نیز کمتر در این نوع مبتلایان و در و رنج آنها صحبت شده است.

محمد علی اله دادی ادامه داد: برای معرفی راههای انتقال در استان آمار تفکیک شده ای وجود ندارد الگوي اصلي انتقال ايدز دركشور اعتياد تزريقي است و بيشتر مبتلايان براثر استفاده از سرنگ مشترك به ايدز دچار مي‌شوند اما چیزی که به شکل رسمی از طریق کمیته ایدز کشور ابلاغ شده حاکی از تغییر روش انتقال ایدز از سرنگ های آلوده به مادر به جنین و تماس های جنسی است که متأسفانه در حال افزایش است.

اما در این میان آنچه مهم است آموزش و ارائه خدمات آموزشی است که باید بیش از گذشته به آن توجه شود.

باشگاهی برای آموزش و ارائه خدمات

یکی از اقدامات اخیر که از طریق کمیته ایدز تأسیس مراکز کاهش آسیب در راستای خدمت به معتادان تزریقی و ارتقای آگاهی مردم در استفاده از لوازم بهداشتی است.

استان مرکزی در سال 90 همانند چند استان دیگر توانست باشگاه مثبت را برای سامان دهی بیماران فراهم کند تا بتواند اطلاع رسانی در زمینه ارائه خدمات، کمک های حمایتی، آموزش روش های پیشگیری از انتقال ویروس "اچ آی وی" و همچنین توزیع بسته های بهداشتی برای مبتلایان به منظور پیشگیری از شیوع آن را انجام دهد.

شاید اگر کمی زودتربه فکر فرهنگ سازی در زمینه رفتار با مبتلایان به ایدز بودیم ویروس ایدز این چنین زیر پوست شهر قد نمی کشید و زندگی را سخت نمی کرد برای بیماران و ما که تباهی زندگی گروهی را به چشم ببینیم، شاید اگر در مورد این بیماری و رنج مبتلایان به آن بیشتر می دانستیم رفتار ما کمی مهربانتر می شد تا امیدی باشد برای ریشه کنی بیماری.

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گزارش: زهرا قمی