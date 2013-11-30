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۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۳۳

هفته سی و سوم جی لیگ؛

تیم قطبی 3 امتیاز خارج از خانه کسب کرد/ شیمیزو در رده نهم

تیم قطبی 3 امتیاز خارج از خانه کسب کرد/ شیمیزو در رده نهم

تیم فوتبال شیمیزو اسپالس در هفته سی و سوم رقابتهای لیگ ژاپن به یک برد ارزشمند خارج از خانه دست یافت و در رده نهم جدول رده‌بندی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی و سوم رقابتهای فوتبال جی لیگ بعد از ظهر امروز شنبه در شهرهای مختلف ژاپن برگزار شد که در یکی از این دیدارها تیم شیمیزو اسپالس در زمین وگالتا سندای به برتری دست یافت.

در این بازی شاگردان افشین قطبی با حساب 2 بر یک از سد میزبان خود گذشتند. ایتو(15) و رادونچیچ(35) گلهای تیم شیمیزو را به ثمر رساندند و برای تیم وگالتا هم رودریگز در دقیقه 54 موفق به گلزنی شد. این پانزدهمین برد فصل شیمیزو بود.

شاگردان قطبی با این برد ارزشمند خارج از خانه 50 امتیازی شدند و در رده نهم جدول رده‌بندی قرار گرفتند. وگالتا هم با 45 امتیاز در مکان یازدهم جدول ایستاده است. در صدر جدول رده‌بندی تیم یوکوهاما مارینوس با 62 امتیاز صدرنشین است و تیم‌های سانفرس هیروشیما و کاشیما آنتلرز به ترتیب با 60 و 59 امتیاز در رده های دوم و سوم قرار دارند.

 

کد مطلب 2185850

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