به گزارش خبرگزاری مهر، افشین قطبی سرمربی شیمیزو اس پالس برای چهارمین سال پیاپی هم سرمربی این تیم خواهد بود. این باشگاه ژاپنی اعلام کرد قرارداد سرمربی ایرانی خود را تمدید خواهد کرد.

قطبی در سال 2011 بعد از استفا از سرمربیگری تیم ملی ایران به شیمیزو پیوست و در نخستین فصل حضور خود در این تیم به عنوان دهم جی لیگ دست یافت. او در دومین سال حضور خود عنوان نهم را کسب کرد.

شاگردان قطبی در هفته پایانی رقابتهای این فصل شنبه هفته آینده میزبان کاشیوا ریسول هستند. آنها هم اکنون با 51 امتیاز از 33 بازی در رده نهم جدول رده بندی قرار دارند.