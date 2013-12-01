به گزاش خبرنگار مهر، نخستین رمان مینا یکتا با عنوان «نفرین سرخ» از سوی نشر آموت منتشر شد.
داستان این رمان بنابر گفته نویسنده آن در ارتباط با دختری است که از ابتدای تولدش دارای چشمهای قرمز رنگی است و هم موضوع در ادامه داستان برای وی ماجراهای را رقم میزند.
به گفته این نویسنده داستان این رمان روایت زندگی دختری است با چشمانی سرخ، که مردم به خاطر افتادن اتفاقات عجیب بعداز تولدش به او لقب نفرین شده میدهند. این کودک طی ماجراهایی از روستا طرد و توسط زنی جنگل نشین بزرگ میشود. او تمام تلاشش را میکند تا ناخدای اصلی کشتی سرنوشتش را بیابد و پاسخ چراهای ذهنش را از او بپرسد و در این مسیر دچار بحرانهای زیادی میشود و در نهایت یافتن مفهوم یک کلمه دریای متلاطم وجودش را آرام میکند. داستان این کتاب به واقع داستان کشف همان کلمه آرامش بخش است.
این رمان که در 5 فصل نوشته شده است در پنج مقطع زمانی پیش از تولد، تولد،7 سالگی، 14 سالگی، 21 سالگی و 28 سالگی از شخصیت اصلی داستان را در بر میگیرد.
یکتا در پاسخ به سئوال مهر در مورد شخصیت اصلی این رمان گفت: فرد چشم قرمز در این رمان نمادی است از آدمهای خاص و استثنایی که طرز تفکری ویژه دارند و همین موضوع سرنوشتی خاص را برای آنها رقم زده است.
به گفته این نویسنده جوان، این رمان که نگارش آن از سال 86 تا آبان 89 زمان برده است در یک سال گذشته در نوبت چاپ توسط ناشر قرار داشته است.
این نویسنده جوان همچنین در مورد علت گرایشش به داستان نویسی گفت: من نوشتن را از دوران تحصیل در مدرسه شروع کردم و در چند جشنواره داستاننویسی در مدارس نیز حائز رتبه شدم و همین موضوع مرا به سمت نوشتن هدایت کرد.
این رمان به تازگی از سوی نشر آموت روانه بازار کتاب شده است.
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