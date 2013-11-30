پلیس راهور دامغان کنترل نامحسوس خود را تشدید کند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علی آبادی بعد از ظهر امروز شنبه در جلسه شورای فرعی ترافیک شهرستان دامغان که با حضور اعضا در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد خواستار تشدید برخورد پلیس راهور با رانندگان خودروهای متخلف شد و اظهار داشت: کنترل نامحسوس پلیس راهور در این شهرستان افزایش یابد.

وی با تاکید بر اینکه مصوبات جلسات شورای فرعی ترافیک شهرستان دامغان باید توسط تمامی دستگاه های ذیربط اجرایی شود تصریح کرد: در اجرای این طرح پلیس راهور با رانندگان خودروهایی که وسیله نقلیه خود را در پیاده روها یا به صورت دوبل پارک می کنند به صورت جدی برخورد کند.

رئیس شورای فرعی ترافیک شهرستان دامغان همچنین از عملکرد مدیریت اداره راه و ترابری شهرستان در نصب تابلوهای راهنمایی مسافر به دیباج تقدیر کرد.

این جلسه که در جهت پیگیری امور مربوط به سه شهر دیباج، کلاته رودبار و امیریه تشکیل شده بود مقرر شد از این پس در طی بازه های زمانی خاص برخی از جلسات شورای فرعی ترافیک شهرستان در شهرهای مذکور تشکیل شود و در این راستا مقرر شد که شهرداری و شورای شهرهای مربوطه مسائل و موضوعات پیشنهادی خود را ظرف مدت یکماه قبل از برگزاری جلسات مورد نظر به فرمانداری ارائه کنند.

بررسی درخواست نیروی انتظامی در خصوص مسدود کردن خیابان گل مریم در میدان دانشگاه، ساماندهی پیاده روها، اصلاح هندسی معابر، نصب تابلو مدرسه و انسداد دوربرگردان بلوار دولت، بررسی درخواست بخشداری امیرآباد در خصوص رفع معایب تقاطع در روستاهای شریفیه، معصوم آباد و ... با اداره کل راه آهن شمال شرق و درخواست جلوگیری از تردد کامیون ها در داخل روستاهای منطقه تویه دروار و ... از موضوعات مطروحه جلسه شورای فرعی ترافیک شهرستان دامغان بود که تصمیمات لازم اتخاذ شد.