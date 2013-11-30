امیدوار حاتمی که به‌عنوان مربی کلاس آموزش یک هفته‌ای داوری والیبال ویژه بانوان در سمنان حضور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دو داور مرد و پنج داور زن ایرانی نامزد دریافت مدرک بین المللی داوری هستند اظهار داشت، امیدواریم این داوران با قضاوت های خوب خود به این درجه نائل شوند.

وی افزود: داوران زیادی از بین بانوان و آقایان در لیگ برتر والیبال، لیگ دسته یک و دیگر رقابت‌ها و لیگ‌های کشوری برای تیم‌ها قضاوت می‌کنند که آموزش‌های مستمر و مدارک لازم داوری را در کارنامه خود دارند.

حضور پنج داور ایرانی برای قضاوت در مسابقات والیبال جهانی

مسئول کمیته داوران فدراسیون والیبال با اشاره به اینکه فدراسیون جهانی والیبال از پنج داور ایرانی برای قضاوت در مسابقات والیبال جهان دعوت کرده‌است گفت: با رویکرد جدید تربیت داوران که شامل آموزش های فشرده و تخصصی قوانین جدید داوری است، امیدواریم تعداد داوران ایرانی دعوت شده برای قضاوت میادین جهانی والیبال افزایش یابد.

حاتمی افزود: کنفدراسیون والیبال آسیا هم از داوران فعال بین المللی ایران برای قضاوت در مسابقات آسیایی استفاده می کند.

مسئول کمیته داوران فدراسیون والیبال با یادآوری اینکه بیش از هزار و 300 نفر در کشور مدرک داوری والیبال دارند اظهار داشت: 150 نفر از آنها در لیگ های مختلف مشغول قضاوت هستند.

حضور بانوان 8 استان کشور در دوره آموزش داوری درجه ملی والیبال

مسئول کمیته داوران فدراسیون والیبال همچنین با اشاره به اینکه دوره آموزشی داوری درجه ملی والیبال هم اکنون در سمنان در حال برگزاری است، گفت: در این دوره آموزشی یک هفته ای داورانی از هشت استان کشور در آن حضور دارند.

حاتمی افزود: برگزاری این کلاس نتیجه تلاش‌ و پیگیری‌های هیئت والیبال استان و موافقت فدراسیون والیبال است.

وی با اشاره به اینکه این کلاس‌ها به منظور رشد و ارتقای سطح داوری بانوان استان سمنان برگزار شده است تصریح کرد: حضور مدرسان کمیته داوران فدراسیون، قطعا به سطح ارتقای کلاس و آموزش‌های علمی و عملی آن کمک شایانی خواهد کرد.

طبق مصوبه هیئت والیبال استان سمنان از کلیه بانوان داوری که دارای کارت درجه یک بوده‌اند برای شرکت در این کلاس دعوت شده و همه آنها در این کلاس آموزشی شرکت کرده‌اند.

در این کلاس آموزش داوری "محمدرضا خالصی" داور بین المللی و رئیس کمیته داوران و "علیرضا یاری" داور ممتاز ملی و دبیر کمیته داوران هیئت والیبال استان سمنان، امیدوار حاتمی مدرس این کلاس را در امر آموزش کمک کردند.