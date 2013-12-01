سنگک کیفی ترین نان در دامغان/30 نفر متقاضی احداث نانوایی جدید

علی سلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه 76 واحد صنفی نانوایی در شهرستان دامغان فعالیت دارند که از این تعداد 46 واحد نانوایی شهری و 30 واحد در روستاهای شهرستان واقع شده اند، اظهار داشت: توجه و نظارت بر پخت نان با کيفيت و عرضه آن به مردم يک امر ضروري است که بازرسی ها و انجام نظرسنجی برای اطلاع از وضعیت رضایت مردم در این خصوص همواره مورد تاکید بوده است.

وی اضافه کرد: با برنامه ریزی و هماهنگی های انجام شده در فصل خرید حدود 13 هزار تن گندم خریداری شده و به تبع آرد مورد نیاز در بخش های خبازی شهری و روستایی توزیع می شود.

توزیع شش هزار تن آرد مورد نیاز مردم در دامغان

مسئول شورای گندم، آرد و نان شهرستان دامغان یادآور شد: تا کنون حدود شش هزار تن آرد مورد نیاز نانوایی های شهری و روستایی و آرد مورد نیاز تعاونی های روستایی (خام پز)، عشایری و دیگر بخش های متقاضی آرد در شهرستان توزیع شده است.

سلاحی تصریح کرد: از ابتدای سالجاری تا پایان مهرماه امسال از نانوایی های شهری و روستایی بازرسی به عمل آمد که برای 17 نانوایی متخلف پرونده تشکیل و برای رسیدگی به تخلفات احراز شده به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع، که متصدیان آن به 10 میلیون و 116 هزار و 250 ریال جریمه محکوم شدند.

وی عدم درج قیمت، عدم رعایت موارد بهداشتی، کم فروشی، امتناع از عرضه و گران فروشی را مهمترین تخلفات احراز شده از سوی 17 نانوایی در شهرستان دامغان بیان کرد.

باطل شدن تقاضای متقاضیان برای ایجاد نانوایی در سایت مسکن مهر دامغان

مسئول شورای گندم، آرد و نان شهرستان دامغان به بحث ایجاد و راه اندازی نانوایی در سایت مسکن مهر دامغان اشاره داشت و افزود: کار هماهنگی و معرفی متقاضیان احداث نانوایی در سایت مسکن مهر برای شرکت در مزایده طی دو مرحله به اداره مسکن و شهرسازی استان سمنان انجام شد که هر دو مرحله از سوی این اداره کل ابطال شده است.

سلاحی خاطرنشان ساخت: همچنین درخواست احداث نانوایی های جدید شهری و روستایی به تعداد 30 فقره که از این تعداد 22 فقره شهری و هشت فقره دیگر را روستایی تشکیل می دهد مورد بررسی قرار گرفت.

وی یادآور شد: یکی دیگر از اقدامات این شورا بررسی وضعیت احداث نانوایی های جدید روستایی به تعداد چهار مورد شامل نانوایی های روستاهای تویه دروار، فیروزکوه و شهرهای دیبج و کلاته رودبار بوده است.

مسئول شورای گندم، آرد و نان شهرستان دامغان برگزاری جلسات متنوع با اتحادیه نانوایان، کارخانه آرد، فرمانداری و دیگر دستگاه های مرتبط به تعداد 35 مورد با هدف بررسی مسائل مختلف از جمله کم و کیف آرد تحویلی به نانوایان، مسائل و مشکلات صنفی نانوایان، بررسی مرخصی نانوایان و ساعات کاری، بررسی درخواست تغییر پخت نوع و یا پخت دو نوع نان در برخی از نانوایی ها و ...، را از مهمترین اقدامات انجام شده توسط این شورا در شش ماهه نخست سالجاری بیان کرد.

شورای گندم، آرد و نان شهرستان دامغان زیر نظر اداره صنعت، معدن و تجارت بر نحوه تولید گندم، آرد و نان نظارت دارد.