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۳ آبان ۱۴۰۵، ۷:۳۱

بازار دامغان زیر ذره‌بین نظارت؛ ۵۶ میلیارد ریال جریمه تخلفات صنفی

بازار دامغان زیر ذره‌بین نظارت؛ ۵۶ میلیارد ریال جریمه تخلفات صنفی

دامغان- فرماندار دامغان از رسیدگی به ۶۱۴ پرونده تخلفات صنفی و جریمه پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی متخلفان طی هفت ماه امسال خبر داد.

علیرضا نوچه‌ناسار در گفتگو با خبرنگار مهر از تشدید نظارت بر بازارهای عرضه محصولات و کالاهای مورد نیاز مردم در شهرستان دامغان خبر داد و گفت: گشت‌های مشترک نظارتی با مشارکت دستگاه‌هایی از جمله جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، بهداشت و اصناف در سطح شهرستان، بر نحوه عرضه اقلام مصرفی مردم نظارت می‌کنند.

وی با اشاره به تذکر به کسبه در جریان این گشت‌های مشترک افزود: تخلفات صنفی در شهرستان دامغان از ابتدای سال جاری تاکنون، به صدور جریمه‌ای به ارزش پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان منجر شده است.

فرماندار دامغان با اشاره به مهم‌ترین تخلفات شناسایی‌شده در بازار شهرستان بیان کرد: گران‌فروشی، کم‌فروشی، درج نکردن برچسب مشخصات کالا و تخلفات بهداشتی از جمله مواردی است که طی هفت ماه سال جاری از سوی گشت‌های نظارتی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است.

نوچه‌ناسار با بیان اینکه طی هفت ماه نخست امسال به ۶۱۴ پرونده تخلفات صنفی رسیدگی شده است، تأکید کرد: با متخلفان در حوزه اصناف و بازار بدون مماشات برخورد خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به نقش مردم در نظارت بر بازار، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را از طریق تعزیرات حکومتی، اداره صنعت، معدن و تجارت و به‌ویژه سامانه تلفنی ۱۲۴ گزارش دهند تا موضوع در مراجع مربوطه بررسی و پیگیری شود.

فرماندار دامغان در ادامه از نظارت ویژه بر نانوایی‌های شهرستان خبر داد و گفت: کیفیت نان، قیمت و همچنین وزن چانه و نان عرضه‌شده به مردم از جمله محورهای نظارت بر فعالیت نانوایی‌ها است.

کد مطلب 6988712

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