رویکرد جدید وزارت علوم در اعزام بورسیه ها/ الزام متقاضیان به شرکت در کنکور دکتری

سعدالله نصیری قیداری - معاون وزیر علوم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تازه ترین تصمیمات معاونت آموزشی وزارت علوم، با یادآوری اینکه روال اعطای بورس و همچنین تبدیل به داخل دچار تغییراتی می شود، ادامه داد: متقاضیان بورس دکتری خارج باید در آزمون دکتری سازمان سنجش شرکت کنند.

وی ادامه داد: در دفترچه دکتری گزینه ای برای علاقمندی داوطلبان به شرکت در پذیرش بورس دکتری خارج در نظر گرفته شده است.

در همین باره حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار بر این تصمیم معاونت آموزشی وزارت علوم تاکید کرد و گفت: آن دسته از متقاضیان شرکت در فراخوان بورس دکتری خارج لازم است در کنکور دکتری 93 شرکت کنند.

وی ادامه داد: به نظر می رسد این تصمیمات بعد از آماده سازی دفترچه کنکور دکتری اتخاذ شده است.

به گزارش مهر، در بند 19 ثبت نام کنکور دکتری 93 قید شده: "داوطلبان متقاضي رشته هاي تحصيلي بورس خارج از كشور بايستي اين بند را علامتگذاري نمايند."

بر اساس اعلام سازمان سنجش، با توجه به مصوبه شوراي مركزي بورس وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در تمام رشته هاي امتحاني آزمون دكتري سال 1393 ، به جز رشته هاي امتحاني ( 2140 و 2141 )، مجموعه كلام (كد 2143 )، فقه شافعي ،2139 ، 3 و 4 (كدهاي 2138 ،2 ، 2108 و 2109 )، مجموعه الهيات 1 ، 2 و 3 (كدهاي 2107 ، مجموعه علوم تاريخي 1 ، (كد 2144 ) از گروه آزمايشي علوم انساني همچنين رشته های امتحاني زبان و ادبيات فارسي (كد 2801 ) و زبان و ادبيات عرب (كد 2802 ) از گروه آزمايشي زبان، پذيرش دانشجو براي بورس خارج از كشور انجام خواهد شد.

بديهي است اعلام علاقمندي به شركت در گزينش رشته هاي بورس خارج از كشور (بند 19 تقاضانامه ثبت نام) هيچگونه حقي در خصوص پذيرش براي داوطلبان ايجاد نخواهد كرد و رشته هاي قطعي داراي ظرفيت پذيرش براي اعزام به خارج از كشور، پس از بررسي هاي لازم و با توجه به نيازهاي آموزش عالي و نيز متناسب با اعتبارات پيش بيني شده متعاقباً توسط سازمان امور دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تعيين و از طريق مقتضي اطلاع رساني خواهد شد.