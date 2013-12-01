کسب 2 مدال طلا و 2 مدال افتخار حاصل تلاش یک ساله هیئت قایقرانی ساوجبلاغ

حیدر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: پس از گذشت یک سال از تاسیس هیئت قایقرانی شهرستان ساوجبلاغ، ورزشکاران این رشته در دفتر هیئت در دریاچه مادر شهر هشتگرد گرد هم آمدند.

وی در ادامه تاکید کرد: در روزهای آغازین آذرماه سال جاری هیئت قایقرانی شهرستان ساوجبلاغ میزبان مسئولین هیئت قایقرانی استان البرز بودند و در این نشست خیرالهی رئیس هیئت قایقرانی استان البرز – اسفندیار عقبایی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ساوجبلاغ – مهران افشاری معاون ورزشی شهرستان – حیدر ابراهیمی مسئول هیئت قایقرانی ساوجبلاغ – سیمین توکل پور نائب رئیس هیئت شهرستان به همراه اعضاء هیئت رئیسه و برخی ورزشکاران قایقران در دو بخش بانوان و آقایان شرکت داشتند.

ابراهیمی یادآور شد: ورزشکاران قایقران در دو بخش بانوان و آقایان در حال آموزش هستند که حاصل آن کسب دو طلا و دو مدال افتخار در بخش بانوان و یک مدال طلا و یک مدال برنز در بخش آقایان در مسابقات قهرمانی استان تهران در دریاچه آزادی بوده است.

وی افزود: شهرستان ساوجبلاغ مستعد پیشرفتهای بیش از این بوده و می تواند میزبان مسابقات استانی نیز باشد ولی تحت فشار مالی و کمبود تجهیزات ورزشی قرار دارد که اگر این مشکلات از پیش روی ما برداشته شود شاهد شکوفایی ورزشکاران در این رشته ورزشی خواهیم بود.

رییس هیئت قایقرانی ساوجبلاغ اظهار داشت: شهرستان ساوجبلاغ تنها قطب قایقرانی استان البرز در حال حاضر است که توانسته با وجود کمبود امکانات و منابع مالی تا این مرحله رشد نماید.

ابراهیمی در پایان با اشاره به قول های مساعد رییس هیئت قایقرانی البرز افزود: رییس هیئت قایقرانی البرز از نظر تامین تجهیزات قول مساعد را به هیئت ساوجبلاغ داده است و حمایت خود را برای راه اندازی کانوپلو در ساوجبلاغ اعلام نموده است، و به گفته رییس هیئت قایقرانی البرز، شهرستان ساوجبلاغ می تواند میزبان اردوی تیم ملی کانوپلو نیز باشد و این امر را با پیگیری از فدراسیون محقق خواهد ساخت.