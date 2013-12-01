برگزاری مانور زلزله سطح آمادگی دانش آموزان را افزایش داده است

به گزارش خبرنگار مهر، سالار قاسمی در هنگام اجرای مانور زلزله و ایمنی در دبیرستان شاهد کوثر گفت: این مانور با همکاری ارگانهای مختلف برگزار شده و زمینه افزایش فرهنگ ایمنی در مدارس را بالا برده است.

وی افزود: ایمنی و مقاوم سازی دانش آموزان، ایجاد واکنش سریع، برانگیختن حس کنجکاوی دانش آموزان در برابر پدیده های طبیعی و کاهش آسیب های ناشی از زلزله از مهمترین اهداف برگزاری این مانور است.



قاسمی بیان کرد: دانش آموزان باید ضمن حفظ خونسردی در مواقع بروز حوادث طبیعی بویژه زلزله لازم است تا با استفاده از آموخته های خود و حفظ خونسردی زمینه حفظ جان و سلامت خود را فراهم کنند که این مانورها تمرین خوبی در این کار است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین از دانش آموزان استان خواست از زلزله درس بگیرند و با جدیت در علم آموزی خود را برای اداره آینده کشور آماده کند.



مانور زلزله و ایمنی امروز یکشنبه در مدارس شاهد کوثر و خاتم الانبیاء قزوین با حضور مسئولان استانی برگزار شد.



درویشی: 120 هزار دانش آموز قزوین آموزش های امداد را گذراندند



حسین درویشی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین هم در این مانور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تاکنون 120 هزار دانش آموز استان تحت پوشش آموزش های امداد و نجات قرار گرفته اند.

وی افزود: امسال هم این آموزش ها در قالب طرح "دادرس" ادامه خواهد یافت و دانش آموزان حضور در شرایط خاص را آموزش می بینند و شرکت در مانورها یکی از فعالیتهای عملی در این حوزه است.



درویشی یادآور شد: استان قزوین در زمینه کیفیت برگزاری مانورهای ایمنی و زلزله در سال گذشته توانست رتبه اول کشوری را کسب کند که این موفقیت بیانگر جدیت و تلاش همکاران در برگزاری این فعالیتهای آموزشی است.



درویشی تصریح کرد: در استان قزوین 24 هزار داوطلب در جمعیت هلال احمر عضو هستند و با اقدامات خیرخواهانه و داوطلبانه در خدمت مردم استان است.