چاپ اول مجموعه «هری پاتر» 57 هزار دلار فروش رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کالکت بلس، یک مجموعه کامل از اولین چاپ «هری پاتر» که در یک صندوقچه چوبی جای داشت و از سوی بلومزبری ارایه شده بود، به قیمت 35 هزار پوند (57 هزار و 249 دلار) فروخته شد.

این مجموعه به عنوان بخشی از مجموعه کتاب‌های مهم، دست نوشته و آثار کاغذی در حراجی دروویتس لندن به فروش رسید.

این حراجی مجموعه «هری پاتر» را در یک صندوقچه چرمی که داخلش با مخملی مواج پوشانده شده بود، جای داده بود.

همه این مجموعه همان روی جلد اولیه‌شان را داشتند و رمان‌های دوم و سوم دارای امضای کلیف رایت به عنوان طراح جلد بودند.

اوایل امسال اولین چاپ از «هری پاتر و سنگ فیلسوف» که جلد اول این مجموعه است با فروشی 150 هزار پوندی در حراجی ساتبیز که به نفع خیریه برگزار شده بود، رکورد فروش کتابی از این مجموعه را شکست.

در حراجی اخیر، نسخه‌ای از «هری پاتر و تالار اسرار» نیز که امضای دانیل رادکلیف را داشت، برای فروش عرضه شده بود.

در چاپ‌های بعدی «هری پاتر» طراحی‌های روی جلد عوض شده بود.

جی کی رولینگ با خلق شخصیتی به نام هری پاتر و نوشتن داستان‌هایی با محوریت این شخصیت به شهرت روزافزونی در جهان ادبیات دست یافته است.

علاوه بر این مجموعه‌ای از 82 ورق دست نویس از ویلیام هوگارت (1764 ـ 1697) که به قلم خود وی نوشته شده بود به قیمت 18 هزار پوند (نزدیک به 30 هزار دلار) فروخته شد. هوگارت نقش مهمی در توسعه نوشته‌های طنز سیاسی داشت و این کار را در آثارش ادامه می‌داد. مجموعه نوشته‌های هوگارت تاریخ سال 1762 را بر خود داشتند.