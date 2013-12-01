زلزله سالهای اخیر در استان قزوین1800 میلیارد تومان خسارت داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی در مراسم برگزاری مانور زلزله و ایمنی در دبیرستان دخترانه شاهد کوثر قزوین اظهارداشت: استان قزوین از مناطقی است که بر روی نوار زلزله قرار دارد و به همین دلیل لازم است همه افراد بویژه دانش آموزان با شرکت در کلاسهای آموزشی و مانورهای تخصصی خود را در برابر حوادث طبیعی ایمن کنند تا خسارتها کمتر شود.

وی افزود: برخورد با بلایای طبیعی باید مبتنی بر آموزش های علمی و تخصصی باشد و با تمرین عملی جوانان و نوجوانان ما خود را برای کاهش آسیبها ایمن کنند که مانورها با آموزش پناه گرفتن در مدرسه و امداد رسانی مهمترین بخش آن است.

مدیریت بحران نیازمند تدبیر و آموزش است



حبیبی بیان کرد: مدیریت در بحران به ویژه زلزله نیازمند تدبیر و آموزش است و تنها با این کار می توان خسارتهای حوادثی چون زلزله را به حداقل رساند که مانورها نقش مهمی در آمادگی دانش آموزان برای مقابله با این گونه حوادث دارد.

معاون عمرانی استانداری قزوین یادآورشد: خوشبختانه مدیران استان قزوین اقدامات موثری را در سالهای گذشته برای ایمن سازی بخش های آسیب پذیر انجام داده اند که در این راستا 50 درصد مناطق روستایی استان مقاوم سازی شده است.

وی خسارات ناشی از زلزله را قابل توجه دانست و گفت: تاکنون یک هزار و 800 میلیارد تومان از زلزله در استان خسارت دیده ایم که باید با آموزش بتوانیم این آسیبها را به حداقل برسانیم.

حبیبی تصریح کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آمادگی دارد تا در ادامه فعالیتها حمایت مالی لازم را برای مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی انجام دهد تا شاهد خسارات کمتری در مواقع بروز حوادث طبیعی باشیم.

این مسئول گفت: اگر دانش آموزان با مانورهای زلزله آموزش ببینند قادر خواهند بود در مواقع بروز زلزله بخوبی از خود محافظت کنند و به یاری دیگران هم بشتابند لذا تداوم برگزاری این مانورها ضروری است.

حبیبی همچنین از دانش آموزان خواست با تهذیب، تحصیل و ورزش در مسیر علم آموزی حرکت کرده و به پیشرفت کشور کمک کنند.

همزمان با سراسر کشور پانزدهمین مانور زلزله و ایمنی در مدارس استان قزوین هم برگزار شد.