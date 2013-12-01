خشکسالی معیشت چنارانی ها را به رشته های سرخ زعفران گره زد/ لزوم ارائه خدمات آموزشی برای کشت اصولی

به گزارش خبرنگار مهر، با کشت زعفران در بیش از 200 هکتار از اراضی روستاهای افضل آباد، رادکان، سیدآباد، مغان، چمگرد، دهنه اخلمد، چمبرقلبر و ... نوید بخش تحولی عظیم در شهرستان چناران که قطب کشاورزی کشور محسوب می شود خواهد بود.

بنابراین توجه ویژه به بخش کشاورزی و راه اندازی صنایع تبدیلی در روستاها، ضمن حل کشاورزان منطقه با اشتغال زائی و افزایش تولید، در آمد خوبی به همراه خواهد داشت و با عرضه مستقیم این محصولات در سالهای آتی به بازارهای جهانی، ارز آوری نیز حاصل می شود.

علی حیدری کشاورز و رئیس شورای اسلامی رادکان درباره کشت زعفران در این منطقه به خبرنگار مهر اظهار کرد: از سال 75، کشت زعفران در رادکان شروع شد ولی از سال 85 قطب زعفران شمال خراسان در رادکان شکل گرفت و به تدریج عموم کشاورزان به کشت این محصول می پردازند.

حیدری درباره سطح زیر کشت زعفران در این منطقه افزود: بیش از 150 هکتار زعفران در رادکان کشت می شود که اکثر آنان کشت بالای 5 سال است که اوج باردهی این محصول است.

وی افزود: میانگین برداشت هر هکتار در سال های دوم، سوم به بعد تا 7 کیلو زعفران خشک است که به ازای هر 65 تا 80 کیلوگل زعفرانی که از روی زمین جمع می شود، یک کیلو گل زعفران سرگل خشک و مرغوب حاصل می گردد.

گرایش کشاورزان چنارانی به کشت زعفران به علت کم آبی

حیدری عنوان کرد: مهمترین نیاز زعفران در زمان کاشت آب کافی است که با وجود خشکسالی های اخیر، قیمت آب، افزایش چشمگیری یافته است و در موقع آب دادن زعفران ساعتی 50 هزار تومان است که برای یک هکتار زمین 24 ساعت آب لازم است که البته با وجود رطوبت زیاد منطقه همان یک بار آب دادن کافی است.

وی افزود: این نکته را هم اضافه کنم اگر پس از برداشت زعفران، زمین آبیاری شود در محصولی که سال آینده به بار خواهد نشست تأثیر بسزائی خواهد گذاشت.

حیدری درباره کیفیت زعفران چناران گفت: زعفرانی که در استان خراسان بزرگ کشت می شود عیار آن در رتبه های نخست جهانی است بنا به گفته تاجران مشهدی در بازار رضای مشهد عیار زعفران چناران بالاست و در رتبه بالای استان قرار دارد.

فروش محصول مشکل عمده زعفرانکاران

حیدری درباره نحوه فروش زعفران تولیدی گفت: یکی از عمده مشکلات زعفران کاران فروش محصول تولیدی است، با توجه به اینکه کشاورزان، به بازارهای مستقیم دسترسی ندارند و همچنین عدم ساماندهی دقیق و شبکه سازی، سود اصلی کشت این محصول را دلالان می برند.

وی افزود: در فصل برداشت به دلیل حجم زیادی که تولید می شود و عدم توانائی مالی کشاورز و نیاز به فروش فوری محصول تولیدی به جهت پرداخت هزینه های کشت و همچنین تأمین مخارج زندگی، حاصل دسترنج شبانه روزی کشاورز به قیمت پائین توسط دلالان خریداری می شود که پس از اتمام زمان برداشت زعفران، در یک بازه زمانی دو الی سه ماهه هر کیلو بین یک تا سه میلیون تومان به قیمت زعفران افزوده می شود و در ماه های خرداد و تیر به کیلوئی 6 میلیون تومان هم می رسد.

لزوم ارائه خدمات آموزشی برای کشت اصولی

حیدری با اشاره به اینکه راهکارهایی برای برای حل مشکلات زعفران کاران وجود دارد افزود: تشکیل یک شرکت تعاونی زعفران کاران در جهت ارائه خدمات آموزشی کشت اصولی و افزایش راندمان تولید، خرید تضمینی و تثبیت قیمت و راه اندازی کارگاه بسته بندی با حمایت های دولت و چهاد کشاورزی، مشکلات کشاورزان را حل می کند و با دلگرمی بیشتر آنان، راه های افزایش تولید نیز هموارتر می شود.

حاج رضا صادقی کشاورز روستای دهنه اخلمد درباره اینکه چه عاملی باعث شد که مردم به کشت زعفران در این منطقه بپردازند اظهارکرد: کشت زعفران بهاره است یعنی زمان کشت آن اوایل خردادماه و برداشت آن نیز اواخر شهریور ماه است این محصول نیاز به آب کمی داشته و بازدهی خوبی دارد، از طرفی کشت این محصول، زحمت خیلی کمی دارد.

وی افزود: وجود سیلاب های فصلی، آب هایی که از کوه های اخلمد سرازی می شود، باعث شده که به مرور زمان کشاورزان روستای دهنه اخلمد نیز به کشت این محصول بپردازند.

صرفه اقتصادی زعفران دلیل زیرکشت رفتن زمین ها در اخلمد

صادقی درباره سطح زیر کشت زعفران در این منطقه اظهارکرد: حدود 20 هکتار زعفران در دهنه اخلمد کشت می شود که هر هکتار حدود 700 کیلو گل زعفران می دهد در صورتی که با رسیدگی بیشتر، نیازهای گیاه برطرف شود تا یک تن هم قابل برداشت است که روز به روز به دلیل صرفه اقتصادی که دارد به مقدار کشت آن نیز افزوده می شود.

صادقی بیان کرد: کشت زعفران نیاز به وجین کردن ندارد، موقعی که زعفران رو به خشکی می رود، علف زعفران و علف هرز موجود در زمین توسط دستگاه ریتواتر پودر شده و در خود زمین دفن می شود که انجام این کار چندین فایده دارد که اولأ رطوبت زمین را نگه می دارد و از خشکی زمین جلوگیری می کند و دیگر اینکه منفذهائی که توسط گیاه در زمین بوجود می آید بسته می شود تا حشرات موذی نتوانند به پیاز زعفران صدمه بزنند و از طرفی هم علف هرزی که به زمین بر می گردد، غذای مناسبی برای گیاه محسوب می شود که بهترین کود برای زمین است.

حاج رضا صادقی درباره فروش محصول اظهار می کند: هر شب پس از جمع آوری گل زعفران برای فروش آنها را به بازار رضای مشهد می فرستیم و قیمت آن بستگی به بازار دارد و معمولأ هر کیلو گل زعفران را بین 25 هزار تا 40 هزار تومان می خرند.

پیمان صادقی کشاورز روستای رادکان نیز اظهارکرد: در زمان برداشت زعفران همه کشاورزان مشغول جمع کردن گل زعفران هستند و هر کشاورزی سعی می کند با تمامی اعضای خانواده خود، دوستان، اشنایان به جمع آوری محصول تولیدی خود بپردازند به طوریکه در زمان برداشت زعفران کسی را بیکار نمی توانی یافت.

وی افزود: ما هم از 3500 متر زمین زعفران خود با کمک دوستان تلاش می کنیم تا با جمع کردن گل زعفران و پاک کردن زعفران از گل آن با کمک اعضای خانواده، زعفران خشک به دست آمده را برای یکی از آشنایان خود که در تهران رستوران دارد بفرستیم.

محمد علی جمعه ثانی کشاورز روستای مغان نیز به خبرنگار مهر اظهارکرد: حدود 10 سال پیش با دو هزار متر زمین شروع به کشت زعفران کردم و الان نزدیک به یک هکتار زمین کشت شده زعفران دارم.

ناچار به فروش به هر قیمتی هستیم

جمعه ثانی گفت: پس از جمع کردن گل زعفران با تمام خستگی کار، مجبور هستیم برای فروش گل زعفران بدست آمده به بازار رضای مشهد برویم و آنها هر قیمتی که بگویند ناچار به فروش هستیم، زعفران قیمت ثابتی ندارد.

محمود عیدی کشاورز روستای مغان نیز در پاسخ به این سئوال که در این منطقه چند هکتار به کشت زعفران اختصاص دارد و میانگین برداشت هر هکتار چقدر است بیان کرد: در روستای زعفران 5 هکتار زیر کشت زعفران است و سال اول کشت این محصول زیاد بار نمی دهد اما از سال دوم و سوم به بعد، برداشت محصول خوب می شود و هرساله با استفاده از پیاز های زعفران بدست آمده مقدار سطح زیر کشت نیز افزایش می یابد.

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گزارش: اسماعیل عرب