برگزاری نمایشگاه فرهنگی عاشقان ولایت در حرم مطهر امامزاده صالح(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد برگزاری ویژه برنامه های هفته بسیج حوزه مقاومت بسیج 133 طریق القدس هدف از برگزاری این نمایشگاه را نشان دادن دستاورد های بسیج در بخش های فرهنگی و سایبری (فضای مجازی) اعلام کرد تا اقتدار ملی را به نمایش بگذارد.

جمشید سمیعی فرمانده حوزه مقاومت بسیج 133 طریق القدس در تشریح برنامه های این ستاد به برگزاری مراسم یادواره شهدا یادبود شهیدان سید هاشم حسینی و دانشمندان شهید هسته ای (دکترمجید شهریاری و داریوش رضایی نژاد) و مراسم غبارروبی مزار شهیدان گمنام اشاره کرد.

لازم به ذکر است این نمایشگاه در قسمت غربی صحن امامزاده صالح(ع) در فضایی به مساحت 500 متر مربع در تاریخ 6 الی 9 آذرماه برگزار شد.