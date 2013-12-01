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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۰۵

به مناسبت هفته بسیج انجام شد/

برگزاری نمایشگاه فرهنگی عاشقان ولایت در حرم مطهر امامزاده صالح(ع)

برگزاری نمایشگاه فرهنگی عاشقان ولایت در حرم مطهر امامزاده صالح(ع)

تهران - خبرگزاری مهر: در آخرین روزهای هفته بسیج و همزمان با سالگرد شهادت دانشمند هسته‌ای دکتر شهریاری نمایشگاهی با عنوان عاشقان ولایت از طرف بسیج حوزه 133 طریق القدس ناحیه جماران در حرم مطهر صالح ابن موسی الکاظم(ع) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد برگزاری ویژه برنامه های هفته بسیج حوزه مقاومت بسیج 133 طریق القدس هدف از برگزاری این نمایشگاه را نشان دادن دستاورد های بسیج در بخش های فرهنگی و سایبری (فضای مجازی) اعلام کرد تا اقتدار ملی را به نمایش بگذارد.

جمشید سمیعی فرمانده حوزه مقاومت بسیج 133 طریق القدس در تشریح برنامه های این ستاد به برگزاری مراسم یادواره شهدا یادبود شهیدان سید هاشم حسینی و دانشمندان شهید هسته ای (دکترمجید شهریاری و داریوش رضایی نژاد) و مراسم  غبارروبی مزار شهیدان گمنام اشاره کرد.

 

لازم به ذکر است این نمایشگاه در قسمت غربی صحن امامزاده صالح(ع) در فضایی به مساحت  500 متر مربع در تاریخ 6 الی 9 آذرماه برگزار شد.

کد مطلب 2186436

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