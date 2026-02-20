به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سلمان هاشمی در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه شهرستان رامشیر با اشاره به فرارسیدن ماه رمضان اظهار کرد: خداوند متعال در این ایام، بندگان خود را مشمول رحمت، مغفرت و توبه قرار می‌دهد و این ماه، فرصتی استثنایی برای پاک شدن، بازسازی درون و نزدیک شدن به کمال انسانی است.

وی افزود: ماه رمضان، سفره‌ای گسترده از رحمت الهی است که به‌سرعت جمع می‌شود و هدف اصلی آن انسان‌سازی است؛ فرصتی که اگر قدر دانسته نشود، ممکن است دیگر تکرار نشود.

امام جمعه رامشیر با اشاره به جایگاه روزه تصریح کرد: فلسفه اصلی روزه، پرهیز از گناه است و اگر انسان روزه بگیرد اما زبان، چشم و رفتار خود را از گناه حفظ نکند، این روزه انسان‌ساز نخواهد بود.

هاشمی بیان کرد: بر اساس خطبه شعبانیه پیامبر اکرم، بهترین عمل در ماه رمضان، دوری از محارم الهی است و ترک گناه بر بسیاری از اعمال مستحبی برتری دارد.

وی با تأکید بر عفت شنیداری، گفتاری و نگاه گفت: گوش، چشم و زبان، دروازه‌های ورود به قلب انسان هستند و اگر این دروازه‌ها کنترل نشوند، دل انسان دچار تاریکی می‌شود.

امام جمعه رامشیر با اشاره به اهمیت یاد اموات در ماه رمضان افزود: پدران و مادران از دنیا رفته چشم‌انتظار اعمال نیک بازماندگان هستند و تلاوت قرآن و هدیه ثواب آن به اموات، از سفارش‌های مؤکد دینی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین هاشمی در بخش سیاسی خطبه‌ها با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری اظهار کرد: دشمنان با جنگ ترکیبی، تهدید نظامی و عملیات رسانه‌ای به دنبال تضعیف ملت ایران هستند اما این تهدیدها پوچ است و قدرت ایمان و مقاومت، هر ارتشی را به زانو درمی‌آورد.

وی تصریح کرد: مذاکره برای جمهوری اسلامی از سر ضعف نیست بلکه از موضع عقلانیت و عزت انجام می‌شود و ملت ایران نشان داده است که در برابر فشار و تهدید، عقب‌نشینی نخواهد کرد.

امام جمعه رامشیر با تأکید بر مطالبات مردمی شهرستان گفت: تکمیل جاده روستای ابوشنان سفلی، توسعه حمل‌ونقل عمومی، فعال‌سازی ظرفیت فرودگاه، رفع کمبود پزشک متخصص و شفاف‌سازی بودجه‌های فرهنگی و مسئولیت‌های اجتماعی از مطالبات جدی مردم رامشیر است.

حجت‌الاسلام و المسلمین هاشمی خاطرنشان کرد: بیان مشکلات به معنای سیاه‌نمایی نیست بلکه مطالبه‌گری برای تحقق کامل تحول و پیشرفت شهرستان است و مسئولان باید با عمل و نه شعار، پاسخگوی مردم باشند.

وی در پایان تأکید کرد: ماه رمضان، ماه فرصت، بصیرت و ایستادگی است و با ترک گناه، لقمه حلال، زبان پاک و هوشیاری انقلابی می‌توان از این ماه به بهترین شکل بهره برد.