امام جمعه قمصر رمضان را فرصتی برای ترک گناه دانست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین کتابچی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته قمصر با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: هیچ مقطعی مانند ماه رمضان ظرفیت جدا شدن از لغزش‌ها و نزدیک شدن به خداوند را ندارد. اگر انسان در این ماه بر نفس خود مسلط شود، حتی در دل مشغله‌ها و فشارهای دنیوی نیز می‌تواند آرامش و بهشت درونی را تجربه کند.

وی با اشاره به هدف روزه در قرآن کریم افزود: خداوند با تعبیر «لعلکم تتقون» مسیر را روشن کرده و نشان داده است که ثمره روزه، رسیدن به تقواست؛ امری که با کنترل خواسته‌ها و پرهیز از گناه محقق می‌شود.

امام جمعه قمصر با یادآوری خطبه شعبانیه پیامبر اکرم(ص) گفت: پیامبر اسلام رمضان را ماه میهمانی خدا معرفی می‌کنند؛ ماهی که نفس کشیدن در آن عبادت است، اما در عین حال تأکید می‌کنند برترین عمل، پرهیز از محرمات الهی است. به بیان دیگر، دوری از گناه روح اصلی عبادت‌های این ماه به شمار می‌رود.

کتابچی ادامه داد: مراقبت از زبان، چشم و گوش، توجه به نیازمندان، حفظ ارتباط با خویشاوندان و انس با دعا و مناجات، آرامشی در انسان ایجاد می‌کند که با هیچ لذت مادی قابل مقایسه نیست.

وی با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان گفت: ماه‌های رجب و شعبان مقدمه ورود به این ضیافت الهی بود و اکنون وظیفه ما این است که با عمل صالح و دل آماده، خود را برای شب‌های قدر مهیا کنیم.

امام جمعه قمصر در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات اخیر کشور اشاره کرد و نقش رهبر معظم انقلاب در مدیریت شرایط حساس را تعیین‌کننده دانست و افزود: در زمانی که دشمن با فشار رسانه‌ای و اقدامات میدانی به دنبال ایجاد التهاب بود، مواضع مدبرانه و مقتدرانه رهبری، فضای جامعه را به سمت آرامش سوق داد.

وی تصریح کرد: تفکیک حساب مردم از جریان‌های آشوب‌طلب، مانع سوءاستفاده دشمن از حوادث تلخ شد و اجازه نداد جامعه در فضای ناامنی روانی باقی بماند.

کتابچی با اشاره به توان بازدارندگی کشور گفت: ملت ایران آغازگر جنگ نیست، اما در برابر تهدید عقب‌نشینی نمی‌کند و هرگونه خطای دشمن با پاسخی جدی و بازدارنده روبه‌رو خواهد شد.

او در پایان تأکید کرد: اقتدار امروز ایران اسلامی نتیجه ایثار و فداکاری شهداست و همه ما باید قدردان این دستاوردها باشیم و از خداوند بخواهیم توفیق بهره‌مندی واقعی از برکات ماه رمضان را نصیب‌مان کند.