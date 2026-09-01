توضیح دوباره جبلی درباره دلیل افتخار به صداوسیما

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان جبلی رئیس صداوسیما در حاشیه جشنواره پژواک رادیو درباره اهمیت حوزه فرهنگ در پیام رهبر انقلاب بیان کرد: همانطور که در پیام بسیار مهم رهبر معظم انقلاب به حوزههای فرهنگ به عنوان یک امر «فرا راهبردی» اشاره شده است، این موضوع نشاندهنده آن است که ریشه تمام راهحلها و آنچه برای حل معضلات جامعه به آن نیاز داریم، در حوزه فرهنگ نهفته است.
وی افزود: هر راهبرد کلانی، اعم از راهبردهای اقتصادی، امنیتی و اجتماعی، اگر پیوست فرهنگی و توجه به مقوله فرهنگ در آن نباشد، معلوم نیست به نتیجه برسد؛ هرچقدر هم که راهبردهای حسابشدهای باشد و تمام عناصر در آن دیده شده باشد.
جبلی ادامه داد: این در حقیقت درد دل اصحاب فرهنگ است که سالهاست تأکید میکنند متأسفانه سهم فرهنگ و توجه به حوزه فرهنگی در تصمیمگیریهای کلان بسیار ناچیز است؛ از آنچه در بودجهها و برنامهها به حوزه فرهنگ میرسد تا توجه به پیوستهای فرهنگی و حوزههایی که در عرصههای مختلف به مقوله فرهنگ توجه کاربردی و عملیاتی دارند.
رئیس صداوسیما تصریح کرد: این پیام نشاندهنده نگاه بلند، دقیق و عمیقی است که رهبر معظم انقلاب به حوزه فرهنگ به عنوان حلال مشکلات و بازکننده عرصههای چالشهای کشور دارند و به همین خاطر از عبارت کلیدی «فرا راهبردی» برای حوزه فرهنگ استفاده کردهاند.
افتخار به دیدن صداوسیما در جواب رئیس جمهور بود؟
وی در پاسخ به سوال مهر درباره اینکه سخنانش چقدر خطاب به رئیس جمهور و تلویزیون ندیدنش بوده است، عنوان کرد: عرایض بنده اشارهای به زحمات، تلاشها و مجاهدتهای همکارانمان در رسانه ملی بود که بعد از یک دوره بسیار پیچیده، حساس و سخت، یعنی ۲ جنگ اخیر، جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، از جان و مال و خانواده و تمام آنچه دارند گذشتند تا بتوانند صدای حقیقت، روایت قدرت و روایت اقتدار ملت ایران باشند.
وی تأکید کرد: به هیچ وجه عرض من متوجه فرد خاصی یا مسئول خاصی در کشور نبود و صرفاً یادآوری قداست کار رسانه ملی بود که در این یک سال و نیم اخیر پرچم اقتدار کشور را برافراشته نگه داشته و افتخارآفرین بوده است. به همین دلیل هم مورد غضب و کینه دشمنان قرار گرفته است؛ چه در جنگ ۱۲ روزه سال گذشته و چه در جنگی که پشت سر گذاشتیم و همچنین در اظهارنظرهای رئیسجمهور منحوس آمریکا که از تبلیغات قوی و قدرتمندی که ضعف دشمن و قدرت نیروهای مقتدر ما را روایت میکند، عصبانی است.
جبلی افزود: توییت شب گذشته او نیز نشاندهنده این موضوع بود. آنچه دشمن بهدرستی فهمیده، این است که رسانه ملی، رسانههای انقلابی و رسانههای ملتزم کشور، اعم از صداوسیما و سایر رسانهها، نقطه هدف را درست تشخیص دادهاند. دشمن بهدرستی تشخیص داده که این رسانهها شاید از حوزههای نظامی، موشکها و پهپادهای ایران، خطرشان برای او کمتر نباشد.
توضیحی درباره پربازدیدهای سازمان که تولید بیرون هستند
رئیس سازمان صداوسیما، درباره برنامه «به وقت ایران» و برخی آثار پربازدید که تولید خود تلویزیون نیست، توضیح داد: برنامههای فاخر و ارزندهای که توسط همکاران ما در سازمان صداوسیما تولید میشود یا در نقش قرارگاهی و همافزایی از ظرفیتهای خارج از سازمان صداوسیما از آن استفاده میشود، هر ۲ به یک میزان در سند تحول ما مورد توجه قرار گرفتهاند. ما هم در عرصه قرارگاهی و هم در عرصه تولیدات فاخر در سند تحول سرفصلهای متعددی داریم.
وی افزود: برنامه فاخر «به وقت ایران» کار مشترکی از سازمان صداوسیما، شبکه خبر و همکاران ما در مؤسسه اوج است که یک شیوه نوین و بدیع را در برنامههای گفتگومحور و خلاقیت جدیدی را به عرصه نمایش گذاشته و مورد توجه و استقبال گسترده مخاطبان هم قرار گرفته است.
جبلی ادامه داد: به جز برنامههای گفتگومحور، در برنامههای دیگر هم در این سالهایی که پشت سر گذاشتیم، شما میتوانید شاهد تحولات جدی هم در حوزه محتوا و هم در عرصه رویکرد باشید. نمونهاش فصل دوم برنامه «سرزمین شعر» است.مجموعه نمایشی «سرو سپید سرخ» مورد دیگر است یا برنامه «محفل» و «حسینیه معلی» همه از پربازدیدها هستند.
جبلی تأکید کرد: هم تولیداتی که در سازمان صداوسیما در دوره تحول تولید شده و هم برنامههایی که در قالب همافزایی با برنامهسازان توانمند در خارج سازمان تولید شده است قدمهایی هستند که در مسیر تحقق سند تحول برداشته شده است.
رئیس سازمان صداوسیما در ادامه درباره بودجه سازمان گفت: بودجههای سازمان سالهای سال است که از ۲ منبع تأمین میشود؛ یک بودجه دولت که بر اساس بودجه سالانه به سازمان صداوسیما تخصیص پیدا میکند و دوم درآمدهای اختصاصی که از تبلیغات بازرگانی است.
کاهش بودجه تبلیغات بازرگانی
وی افزود: سقف تبلیغات بازرگانی و درآمدها کاملاً در بودجه مشخص است؛ یعنی اینگونه نیست که ما بتوانیم از یک سقفی بیش از آنچه تعیین شده درآمد داشته باشیم. البته این حوزه در بحرانهایی که پشت سر گذاشتیم، حتی در بعضی اوقات به آن سقف لازم هم به دلیل مسائلی که در حوزه اقتصاد برای شرکت ها و بنگاه ها پیش آمده، نرسیده است.
رئیس سازمان صداوسیما گفت: ما ۷۰۰۰ فرستنده تلویزیونی و رادیویی در سراسر کشور داریم. نگهداشت این زیرساخت فنی بسیار پرهزینه است. در جنگ اخیر ما به هر حال متحمل هزینهها و خسارتهای زیادی هم شدیم. علاوه بر آن، تعهداتی که در قبال همکارانمان داریم برای پرداخت بهموقع حقوق و دستمزدشان، لازمشه اش این است که بخش عمدهای از بودجه تخصیصی که توسط دولت اختصاص داده میشود و بخش عمدهای از درآمدهای بازرگانی صرف امور جاری بشود.
رئیس سازمان صداوسیما گفت: ما سال واقعاً سختی را پشت سر میگذاریم از جهت اینکه بودجه تولید شبکههای سیما تقریباً چیزی نزدیک به صفر است. البته این مسئله برای مجموعههای الف ویژه فرق میکند. آن آثار ردیف بودجه خاص دارد و توسط دولت هم تقریباً تخصیص داده میشود.
جبلی در پایان با اشاره به تداوم تولیدات صداوسیما با وجود مشکلات بودجهای اظهار کرد: اما با تلاش و همت و عزم همکاران عزیز ما در سازمان، شاید روی آنتن خیلی نمود نداشته که این کمبود بودجه باعث شده باشد ما تولیدمان متوقف یا کند شده باشد.
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