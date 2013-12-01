به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم امامی با بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه در دور برگشت رقابت ها حساس تر می شود از این هفته تیم های داوری قوی تری برای چهار مسابقه هر هفته انتخاب می شوند.



وی ادامه داد: از ابتدای لیگ سعی کردیم بیشتر از داوران درجه یک بین المللی برای قضاوت ها استفاده کنیم.



امامی با بیان اینکه سازمان لیگ حساسیت تیم ها در مورد مسائل داوری را می پذیرد، خاطر نشان کرد: فیلم هر مسابقه را پس از آن مورد بررسی قرار داده ایم و از این هفته تا پایان رقابت های لیگ بطور قطع از تیم های داوری قوی تری استفاده خواهیم کرد.



