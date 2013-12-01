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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۳۲

درگیری های شدید در میدان التحریر/استقرار ادوات زرهی ارتش مصر

درگیری های شدید در میدان التحریر/استقرار ادوات زرهی ارتش مصر

منابع مصری از درگیری های دانشجویان طرفدار اخوان المسلمین با ارتش مصر در میدان التحریر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع مصری از درگیری ها میان دانشجویان طرفدار اخوان المسلمین و نیروهای امنیتی در خیابانهای اطراف میدان التحریر خبر دادند.

این منابع بیان کردند: نیروهای امنیتی مصر ازگاز اشک آور برای متفرق کردن دانشجویان طرفدار اخوان المسلمین استفاده کردند تا آنها را از میدان التحریر دور کنند.

از سوی دیگر حزب آزادی و عدالت از طرفداران اخوان المسلمین خواست که به میدان التحریر بروند.احمد مطر از رهبران این حزب خطاب به دانشجویان گفت: به میدان التحریر بروید و وارد آن شوید  لحظه تاریخی و بیانگر اختلال توازنات است.

ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت نیز از طرفداران اخوان المسلمین خواست که به میدان التحریر بروند و  به دانشجویان اخوان المسلمین کمک کنند.

از سوی دیگر منابع مصری از ورود شش زره پوش وابسته به ارتش از سوی میدان عبدالمنعم ریاض به میدان التحریر برای مشارکت در متفرق کردن دانشجویان وابسته به اخوان المسلمین خبر دادند.

کد مطلب 2186715

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