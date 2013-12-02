بزرگداشت روز جهانی معلولان درمجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

به گزارش خبرگزاری مهر، نجفی زاده گفت: قرائت پیام دبیر کل توسط نماینده دبیر کل به مناسبت روز جهانی معلولان از دیگر برنامه های این روز خواهد بود.

وی همچنین به طراحی درخت آرزو ها اشاره کرد و افزود: مجتمع رعد تمام تلاش خود را به کار گرفت با حمایت خیرین و هنرمندان و ورزشکاران ،افراد دارای معلولیت به خواسته های دست یافتنی خود دست پیدا کنند و آرزوهایشان بر آورده شود.

وی همچنین به آغاز برگزاری دومین مسابقه فضای مجازی و توان یابان اشاره کرد و افزود: دسترسی افراد دارای معلولیت به فناوری اطلاعات و رفع نيازمندی های آنان توسط اينترنت سالیانی است که رواج پیدا کرده است و تاثیر خود را بر همگان نشان داده است؛ از آنجا که گسترش این دستاورد در زندگی افراد توان یاب نياز به بسترسازی های فنی، ايجاد و طراحی های سايت های مناسب معلولان دارد مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد با توجه به حضور پررنگ توان يابان در این عرصه؛ همزمان با روز جهاني معلولان و با مشارکت توان یابان و دوستداران جامعه بزرگ توان يابان كشور، فعال در فضاي مجازي « جشنواره افراد توان یاب و فضای مجازی » برگزار می نماید.

نجفی زاده به برگزاری مسابقه ورزشی افراد معلول اشاره کرد و ادامه داد: مسابقه ورزشی توان یابان به صورت امدادی در شهرک غرب برگزار خواهد شد.

وی در ادامه افزود: تجلیل از افراد منتخب مسابقات پاراآرت آسیایی ژاپن، تجلیل از قهرمانان پارالمپیک، برگزاری گالری عکس منتخبین مسابقات پاراآرت ، پیام مدیر عامل مجتمع رعد به مناسبت روز جهانی معلولان از دیگر برنامه های ویژه مجتمع نیکوکاری رعد در روز جهانی معلولان است .

پژمان جمشیدی، حمید درخشان، مهدی مهدوی کیا، حمید استیلی، افشین پیروانی، منافی زاده، نادر مرادی ( قهرمان وزنه برداری پاراالمپیک )، علی حسینی ( قهرمان وزنه برداری پاراالمپیک )، روح الله رستمی ( قهرمان والیبال نشسته )، علی صادقی (وزنه برداری پاراالمپیک )، فدراسیون ملی پاراالمپیک نیز در این مراسم حضور دارند.

خواننده: حسین پاشاپور، مازیار فلاحی ؛ بازیگران: گلاب آدینه، بهاره رهنما، هادی کاظمی، سیامک اشعریون؛ مجری: سعیده میرسپاسی، آزاده آل ایوب، مجید قناد ؛ پاراآرت: رویا میربد، آرش رزقی بارز، مرجان محمدی، مریم قمی پور، اکرم محمودی، ندا فقیهی، محمد رضا جهان پناه، سمیرا نیک آور، سمیه باقرپور و زهرا فتحعلیان.

اساتید هنرهای تجسمی: استاد قادری، استاد اکبری ، مریم معتمدی، استاد همتی.

این مراسم با حضور جمعی از مسئولین ، روزسه شنبه 12 آذر ساعت 16-18 در شهرک غرب، فاز دو هرمزان، پیروزان جنوبی، نبش کوی پنجم، مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد برگزار خواهد شد . تلفن: 88082266 ، 88371096

