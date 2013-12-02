  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۱ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۸

ظهر امروز/

نخستین نمایشگاه صنایع دستی و سوغات در ایرانشهر افتتاح شد

نخستین نمایشگاه صنایع دستی و سوغات در ایرانشهر افتتاح شد

زاهدان-خبرگزاری مهر: نخستین نمایشگاه صنایع دستی، سوغات و هدایا با هدف حمایت از هنرمندان و صنعتگران سیستانی و بلوچستانی در شهرستان ایرانشهر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نمایشگاه صنایع دستی، سوغات و هدایا ظهر دوشنبه با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان و جمعی از مسئولان محلی در محل بوستان نماز شهرستان ایرانشهر افتتاح شد.

این نمایشگاه که در قالب 30 غرفه و با حضور هنرمندان و صنعتگران سراسر استان از ظهر امروز گشایش یافت به مدت یک هفته پذیرای علاقمند و دوستداران صنایع دستی و تولیدات سنتی استان است.

به گزارش مهر، در این نمایشگاه هنرمندان شهر های زابل، زاهدان، ایرانشهر، سرباز، نیکشهر و چابهار آثار و صنایع تولیدی خود را شامل انواع سوزن دوزی، سکه دوزی، حصیر بافی، فرش و گلیم  و همچنین لباس های محلی به معرض نمایش گذاشتند.

این نمایشگاه در دو شیفت از ساعت 8 الی 12 صبح و بعداظهر ها از ساعت 14 الی 20 شب پذیرای عموم شهروندان و علاقمندان به آثار صنایع دستی است.

 

کد مطلب 2187332

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها