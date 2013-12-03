به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی در شمال شرق کشور به دلیل شرایط جغرافیایی، آب و هوایی و فعالیت‌های انسانی از جمله استان‌های حادثه خیز کشور محسوب می شود و حوادثی طبیعی نظیر سیل، زلزله، خشکسالی، رانش زمین و ... سالانه در این استان خسارت‌های جانی و مالی زیادی به بار می‌آورند.

بر اساس آمار دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی بیشترین حوادث طبیعی در این استان به ترتیب شامل سیل، زلزله، خشکسالی، رانش زمین و سرمازدگی است و در مجموع هم خراسان شمالی در زمره 10 استان نخست کشور در زمینه حوادث طبیعی قرار دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: در این استان مصادیق بیشتر مخاطرات و بلایای طبیعی از جمله سیل، زلزله، خشکسالی و ... وجود دارد.

غلامرضا عوض‌زاده اظهار می‌کند: به همین دلیل لازم است 14 دستگاه عضو ستاد مدیریت بحران استان برای پیشگیری از این بلایا و کاهش خسارات با یکدیگر وحدت رویه داشته باشند و همه برای ارائه آموزش های لازم و ارتقای سطح ایمنی عمومی تلاش کنند.

وی می گوید: در این بین کمبود آموزش های عمومی برای ارتقای سطح آگاهی مردم حلقه مفقود مدیریت بحران در خراسان شمالی محسوب می‌شود و به همین دلیل نیز پیشگیری مناسب در این راستا صورت نمی گیرد.

به گفته عوض‌زاده در شرایطی که اقدامات مناسب برای پیشگیری از حوادث طبیعی صورت نگیرد برای جبرات خسارت به مشکلات بیشتری مواجه می شویم.

وی با بیان این که زلزله بعد از سیل به‌عنوان دومین عامل خسارات طبیعی در خراسان شمالی به شمار می‌رود، اظهار می‌کند: در حالی که مهم‌ترین اقدام برای کاهش خسارات زلزله، بهسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی است این مهم در استان و به خصوص در مناطق روستایی چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

عوض‌زاده می‌افزاید: اکنون در روستاهای خراسان شمالی بیش از 103 هزار واحد مسکونی وجود دارد که بیش از 50 درصد این واحدها نیاز به بازسازی، بهسازی و مقاوم‌سازی دارند.

وی عنوان می‌کند: در این راستا دولت تسهیلات مناسبی در نظر گرفته و روستاییان استان باید از این فرصت بهره ببرند.

این مسئول می‌گوید: از طرف دیگر احیای بافت فرسوده شهری نیز در خراسان شمالی به کندی صورت می‌گیرد به گونه‌ای که تاکنون از پنج هزار واحد مسکونی فرسوده در شهرهای استان تنها هزار واحد بازسازی شده است.

وی اضافه می‌کند: البته در این راستا اجرای طرح مطالعاتی ريز پهنه‌بندي زلزله در استان نیز آغاز شده و در آن قرار است مناطق زلزله‌خیز خراسان شمالی شناسایی شود.

عوض‌زاده عنوان می‌کند: در استان هفت گسل فعال زمین لرزه وجود دارد و لازم است در این مناطق طرح‌های پیشگیرانه و بهسازی و مقاوم سازی منازل مسکونی صورت گیرد.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی می گوید: در عین حال مهمترین و اثرگذار ترین رکن در مدیریت بحران و کاهش اثرات بلایای طبیعی آموزش نیروی انسانی و بهره‌گیری از توان مردم است که در این دو مورد در استان تاکنون اقدامات چشمگیری صورت نگرفته است.

هدررفت منابع خراسان شمالی در پی مخاطرات طبیعی

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌شمالی نیز در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: با توجه به وضعیت خاص جغرافیایی استان، بسیاری از مخاطرات طبیعی با منشأ آب و هوایی در آن روی می دهد که این حوادث بخش بزرگی از منابع خراسان شمالی را از دسترس خارج می کنند.

رضا نعیمی اظهار می‌کند: جاری شدن سیل یکی از مخاطرات اصلی این استان محسوب می‌شود که بیش از هر حادثه دیگری در استان روی می‌دهد و خسارت‌های جانی و مالی زیادی به بار می آورد.

وی می افزاید: تخریب عرصه‌های طبیعی و کاهش پوشش گیاهی، تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها، تغییر کاربری اراضی، شیار زمین‌های کشاورزی در جهت شیب آنها و... از جمله دلایلی هستند که در خراسان شمالی احتمال جاری شدن سیل و بروز خسارت را افزایش داده است.

نعیمی عنوان می‌کند: مطالعه حریم و بستر رودخانه‌ها و آزادسازی آنها، ساماندهی رودخانه‌ها، تعیین حریم رودخانه‌ها و مسیل‌های خطر خیز، جلوگیری دستگاه‌های مسئول از ساخت و ساز در حریم مناطق سیل‌خیز، جلوگیری از تخریب مراتع ونابودی جنگل‌ها و ممانعت از تغییر کاربری زمین‌ها و مراتع و... از جمله اقداماتی هستند که می باید برای کاهش وقوع سیل و خسارات وارد شده در خراسان شمالی انجام شود.

وقوع 23 حادثه طبيعي خسارت زا در خراسان شمالي

مديركل دفتر مديريت بحران استانداري خراسان شمالي در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: از ابتداي امسال تاكنون 23 حادثه طبيعي منجر به خسارت در اين استان روي داده است.

غلامرضا عوض‌زاده می‌افزاید: اين حوادث در مجموع بيش از 5.7 ميليارد تومان خسارت به بار آورده اند.

به گفته وی در اين مدت شش مورد زمين لرزه، چهار مورد سيل، دو مورد سرمازدگي، دو مورد تگرگ، دو مورد برف و كولاك شديد و يك مورد هم خشكسالي لكه اي در اين استان روي داده است.

عوض‌زاده اظهار می‌کند: امسال بر اثر حوادث طبیعی در خراسان شمالی 2.7 میلیارد تومان خسارت به تاسيسات زيربنايي و راه‌ها، بیش از 400 میلیون تومان به دامداری ها، 35 میلیارد تومان به اراضی زراعی و باغی و حدود 100 میلیون تومان خسارت هم به بخش مسکونی استان وارد شده است.

وی می‌گوید: البته امسال میزان خسارات حوادث طبیعی در خراسان شمالی به نسبت مدت مشابه سال گذشته حدود 10 درصد کاهش داشته است.

عوض‌زاده در مورد میزان اعتبارات پیشگیری از بلایای طبیعی در استان نیز می‌افزاید: امسال 17 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های پیشگیری از بلایای طبیعی در خراسان شمالی جذب و با استفاده از این طرح ها 145 طرح عمرانی در زمینه پیشگیری از خسارات بلایای طبیعی در استان اجرا شد.