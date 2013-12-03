به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان انجمن‌های رشته‌های مختلف کوهنوردی و مدیران باشگاه‌های خصوصی ظهر امروز سه شنبه در نشستی خبری به بررسی مشکلات خود با فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی پرداختند و در خصوص کاندیداتوری محمود شعاعی سرپرست فدراسیون در انتخابات این فدراسیون با توجه به بازنشسته بودن وی انتقاداتی را مطرح کردند.

سهند عقدایی، مربی کوهنوردی که سابقه هیمالیا نوردری را در کارنامه دارد در ابتدای این نشست عنوان کرد: روز 19 آذرماه قرار است انتخابات فدراسیون برگزار شود که 12 نفر برای ریاست آن ثبت نام کرده اند. در بین آنها محمود شعاعی سرپرست فدراسیون هم وجود دارد که بازنشسته است ولی وزیر ورزش به دنبال گرفتن مجوز حضور وی از هیات وزیران است که باعث می‌شود همه چیز تحت تاثیر قرار گرفته و حضور بقیه بی معنی تلقی شود. ما به دنبال انتقاد از نامزدی کسی نیستیم و فقط می خواهیم مسئولان حرف دل ما را هم بشوند.

وی همچنین گفت: تغییرات اگر در افکار باشد هم خوب است ولی ما دست کم این رویه را در فدراسیون ندیده‌ایم. فدراسیون در حد یک باشگاه کوچک و بسته عمل می‌کند و نه تنها از باشگاه‌ها حمایت نکرده که در پاره‌ای موارد آنها را مقابل خود دیده و با باشگاه‌ها عناد ورزیده است. آنها در روزهای اخیر خیلی سریع انتخابات چندین هیات را برگزار کردند و در آستانه انتخابات به هیات‌ها بودجه تزریق کرده اند در حالی که در دو سال گذشته خبری از پول نبوده است.

بهزاد ترکاشوند: حمایت نمی‌کنند

نماینده هیات مدیره باشگاه آرش در این نشست عنوان کرد: متولی‌گری در این فدراسیون در سال‌های گذشته دست به دست شده و افراد فقط جایگاه‌های خود را تغییر داده‌اند. از اوایل دهه 60 همین افراد در فدراسیون حضور دارند و فکر جدید ورود نکرده است. آنها اجازه حضور نماینده انجمن‌ها را در مجامع نمی‌دهند و مانع تراشی زیادی برای ما می‌کنند.

بهزاد ترکاشوند در بخش دیگری از حرف‌هایش گفت: بسیاری از گروههای غیر دولتی فعالیت‌های خوبی دارند در حالی که فدراسیون به خصوص در بحث امداد و نجات هیچ کاری جز انتشار بیانیه در ابتدای فصل سرما انجام نمی‌دهد. آنها در هنگام مشکلات خود را کنار می‌کشند و با باشگاه‌ها همکاری لازم را ندارند.

تعلیق دو انجمن

فاطمه زند حبیبی، مسئول انجمن کوهنوردان ایران در بخش دیگر این نشست به تعلیق دو انجمن در سال گذشته اشاره کرد و گفت: دو انجمن کوهنوردان و غارنوردان ایران به بهانه های واهی با تلاش فدراسیون کوهنوردی تعلیق شده بود که در وزارت کشور به ما گفته بودند شعاعی سرپرست فدراسیون شخصا به دنبال این بوده که تعلیق بشویم. متاسفانه کوهنوردان و قهرمانان از عضویت در انجمن‌ها می‌ترسند چرا که فدراسیون آنها را تعلیق می‌کند. آنها به این دلیل که سایت اینترنتی ما با فدراسیون تداخل ایجاد می‌کند ما را تعلیق کردند.

وی در خصوص مشکلاتی که بین فدراسیون با این انجمن‌ها وجود دارد توضیح داد: در این سال‌ها تلاش کردیم تا با فدراسیون ارتباط برقرار کنیم ولی آنها دور خود را حصار کشیده‌اند و تنها افراد خاص را به درون خود راه می‌دهند. در واقع نمی‌خواهند جامعه کوهنوردی را ببینند.

پروانه کاظمی: آنها مدام سنگ اندازی می کنند

نخستین زن ایرانی که برای اولین بار دو قله اورست و لوتسه را به طور پیاپی فتح کرده بود نیز در این نشست حضور داشت و در خصوص برخورد فدراسیون با قهرمانان گفت: آنها مدام سنگ اندازی می کنند. البته این موضوع جدیدی نیست و هنگامی که مهدی عمیدی به عنوان نخستین ایرانی که اورست و لوتسه را بدون اکسژن فتح کرد آن را مسکوت گذاشته بودند. من اولین زنی بودم که اورست را فتح کردم اما فقط در فرودگاه یک حلقه گل به گردنم انداختند و دیگر حتی درخواست من برای اسپانسر را هم نپذیرفتند.

پروانه کاظمی در این باره ادامه داد: من زندگی‌ام را می‌فروشم و به هیمالیا می‌روم ولی مرا تایید نمی‌کنند. سوال من این است که وقتی من که تنها زن فاتح اورست هستم را تایید نمی‌کنند بنابراین چه کسی را مورد تایید قرار می دهند؟ اورست و لوتسه حکم مدال طلا را دارد اما تنها دولت نپال برای من به خاطر صعود مدال داده است. برخی از اعضای تیمی که با آن به اورست رفته بودیم دارای کارت از فدراسیون هستند ولی من نمی‌توانم از امکانات فدراسیون استفاده کنم.

پرویز امرایی: بازنشسته ها دنبال ریاست هستند

مدیرعامل باشگاه دماوند که به عنوان قدیمی‌ترین باشگاه کوهنوردی ایران شناخته می‌شود یادآور شد: هر کسی در داخل کشور در خصوص کوهنوردی مربیگری می‌کند به نوعی با باشگاه دماوند در ارتباط بوده است ولی فدراسیون باشگاه را رقیب خود می‌داند و این دیدگاه را به جامعه کوهنوردی دارد.

پرویز امرایی همچنین گفت: جامعه کوهنوردی به دنبال تغییر این تفکر است. ما تنها رشته‌ای هستیم که در آن رقابت وجود ندارد و در آن فروتنی وجود دارد ولی فدراسیون ما را رقیب خود می‌داند. در همین 12 نفری که کاندیدای ریاست فدراسیون شده‌اند افراد خوبی وجود دارند ولی همچنان به دنبال ریاست کسی هستند که بازنشسته است.