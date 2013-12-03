به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبود الهام اسلامی و غلامرضا بروسان زوج شاعری که 14 آذر 1390 در سانحه رانندگی کشته شدند، این هفته و همزمان با دومین سالگرد درگذشت آنها و با حضور شاعرانی از نقاط مختلف کشور در مازندران برگزار می‌شود.

در این برنامه از کتاب شعر «تو درخت لیمو، من درخت سپیده‌دم» سروده الهام اسلامی هم رونمایی می‌شود.

مراسم یادبود الهام اسلامی و غلامرضا بروسان ساعت 9:30 پنجشنبه هفته جاری 14 آذر در مازندران، محمودآباد، بولوار شهید ناطق نوری، سالن غدیر، مجتمع اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی محمودآباد، برگزار می‌شود.